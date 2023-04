Chi è Serena De Ferrari? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Mare Fuori”

Serena De Ferrari è una giovane attrice giunta al successo grazie all’interpretazione del personaggio di Viola Torri nella fiction di successo Mare Fuori. Conosciamo meglio e scopriamo qualche curiosità sul suo conto; dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Indice

Chi è Serena De Ferrari

Nome : Serena

: Serena Cognome : De Ferrari

: De Ferrari Data di nascita : 4 maggio 1998

: 4 maggio 1998 Luogo di nascita : Torino

: Torino Segno zodiacale : Toro

: Toro Profilo Instagram ufficiale: @serenaltair

Biografia

Serena De Ferrari è nata a Torino il 4 maggio 1998 sotto il segno del Toro. Riguardo Serena, c’è da dire che si è appassionata all’arte quando era solo una bambina. L’attrice di Mare Fuori ha studiato infatti canto lirico e pianoforte presso il ‘Conservatorio Dall’Abaco di Verona e S. Cecilia’ di Roma. Serena De Ferrari ha poi proseguito gli studi a New York, dove si è trasferita dal 2016 al 2020, e dove ha avuto anche la possibilità di conoscere le discipline di acrobatica aerea e contorsionismo. Negli anni la giovane attrice matura la decisione di fare della sua più grande passione, la recitazione, un vero e proprio lavoro. È il 2018 quando Serena De Ferrari debutta a teatro con in Un Nemico del Popolo.

Nel 2020 è una delle protagoniste del film Zero, diretto da Ivan Silvestrini. Questo è senza ombra di dubbio un anno molto importante per Serena De Ferrari che viene scelta per interpretare il personaggio di Viola Torri nella fiction di successo targata RaiPlay Mare Fuori. Nel 2022 la troviamo protagonista del film The Bunker Game, diretto da Roberto Zazzara.

Lavoro- Mare Fuori

Come già anticipato, il grande successo di Serena De Ferrari è legato senza ombra di dubbio all’interpretazione del personaggio di Viola Torri nella serie Mare Fuori. Viola è una ragazza che si trova in carcere per aver ucciso la sua migliore amica. Forse non tutti sanno che la giovane attrice ha confessato di aver rischiato di morire sul set della fortunata serie a causa di una scommessa persa. Queste sono state le parole che ha rilasciato in una recente intervista a ‘Scuola Zoo’:

Eravamo lì un po’ annoiati sulla scena perché stavamo girando diverse scene sulla barca. A un certo punto stavano girando un’altra scena e ho fatto una scommessa con altri due attori: ‘Se mi appendo dalla barca mi date 50 euro. Mi sono appesa ma non riuscivo più a tirarmi su, perché ho detto: ‘Vediamo se riesco a toccare l’acqua’. Mi sono appesa alle cose di ferro della barca ed è iniziato il panico. Tutto questo mentre la barca era in movimento.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, e in particolar modo quella sentimentale, c’è da dire che non si hanno molte informazioni. Sappiamo che l’attrice di Mare Fuori è molto riservata e preferisce mantenere separate la sfera lavorativa da quella privata. Al momento, dunque, non sappiamo se Serena De Ferrari sia single oppure no.

Il suo profilo Instagram conta più di 300mila followers e qui Serena De Ferrari condivide spesso scatti inerenti alla sua vita professionale.