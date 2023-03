Chi è Pilar Fogliati? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Romantiche”

Pilar Fogliati è una giovane attrice diventata popolare al pubblico del piccolo schermo grazie all’interpretazione di Emma Giorgi nella fiction di successo di Rai 1 Un passo dal cielo. Scopriamo insieme qualche curiosità sulla vita professionale e privata dell’attrice: ecco tutto quello che c’è da sapere su Pilar Fogliati.

Indice

Chi è Pilar Fogliati

Nome : Pilar

: Pilar Cognome : Fogliati

: Fogliati Data di nascita : 28 dicembre 1992

: 28 dicembre 1992 Luogo di nascita : Alessandria

: Alessandria Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Profilo Instagram ufficiale: @pilarfogliati

Biografia

Pilar Fogliati, nome d’arte di Maria Del Pilar Fogliati, è una giovane attrice nata ad Alessandria il 28 dicembre 1992 sotto il segno del Capricorno. La passione per la recitazione è stata sempre presente nella vita dell’attrice la quale a 16 anni, consigliata anche dai genitori, decide di iscriversi ad un corso di teatro amatoriale. La sua carriera inizia a 20 anni quando Pilar comincia a lavorare nel mondo del teatro. Il debutto sul piccolo schermo, invece, arriva nel 2015 quando viene scelta per lavorare nella miniserie Il Bosco. Qui la giovane Pilar ha la possibilità di recitare al fianco di Giulia Michelini, Andrea Sartoretti e Claudio Gioè. Grazie al suo talento e alla sua bravura Pilar sbarca anche al cinema dove, nel 2016, recita nel film Forever Young al fianco di Fabrizio Bentivoglio, Lillo, Sabrina Ferilli, Stefano Fresi e Luisa Ranieri.

Pilar Fogliati torna sul grande schermo nel 2020, anno in cui recita nel film Gli Indifferenti. Il grande successo dell’attrice, però, è senza ombra di dubbio legato all’interpretazione di Emma Giorgi nella fiction di successo di Rai 1 Un passo dal cielo. Nel 2021 Pilar lavora nella fiction Cuori, serie in cui recita al fianco di Carmine Buschini. A febbraio 2023 Pilar Fogliati ha debuttato come regista nel film Romantiche.

Lavoro- Romantiche

Uscito nelle sale italiane a febbraio 2023, Romantiche è un film diretto e interpretato da Pilar Fogliati. La pellicola racconta la storia di quattro giovani ragazze che vivono a Roma e che sono molto diverse tra loro. Eugenia Praticò è un’aspirante sceneggiatrice che ha abbandonato la sua città natale, Palermo, pur di seguire il suo sogno. Uvetta Budini è un’aristocratica che vive nel centro storico della città, Michela Trezza è invece una donna che sta per sposarsi e che adora la vita che conduce a Guidonia. Tazia De Tiberis vive a Roma Nord e conduce una vita un po’ particolare, dal momento che ama avere il controllo di tutto.

Carriera e Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata c’è da dire che in più di un’occasione Pilar Fogliati ha rivelato alcuni retroscena riguardo la sua vita sentimentale. Nel 2019 ha confessato di aver avuto una storia con Claudio Gioè, durata circa quattro anni e mezzo. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Visto che è da un po’ che circola questo gossip è bene dirlo, io e Claudio Gioè siamo stati fidanzati per 4 anni e mezzo. È stata una bellissima storia d’amore che io ricordo con affetto e con il sorriso sulle labbra.

Dal 2021 Pilar Fogliati è legata a Severiano Recchi, estraneo al mondo dello spettacolo ed esperto di energie rinnovabili.