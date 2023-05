Chi è Pedro Pascal? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “The Last of Us”

Pedro Pascal è un attore cileno conosciuto al grande pubblico per aver recitato in numerosi film e serie tv di successo. Tra le tante possiamo citare The Mandalorian, The Game of Thrones e The Last of Us. Qui interpreta Joel Miller. Conosciamo meglio Pedro Pascal e scopriamo qualche curiosità sul suo conto: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Indice

Chi è Pedro Pascal

Nome : Pedro

: Pedro Cognome : Pascal

: Pascal Data di nascita : 2 aprile 1975

: 2 aprile 1975 Luogo di nascita : Santiago del Cile

: Santiago del Cile Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Profilo Instagram ufficiale: @pascalispunk

Biografia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Pedro Pascal è nato a Santiago del Cile il 2 aprile 1975 sotto il segno dell’Ariete, da papà José Pedro Balmaceda, un affermato medico e da mamma Verónica Pascal Ureta, una psicologa infantile. La storia di Pedro Pascal è particolare. Forse non tutti sanno che la famiglia dell’attore, negli anni ’70, ha lasciato la Spagna per trasferirsi in Sud America. Quando lui era solo un bambino, però, si trasferisce in Danimarca dove, insieme alla sua famiglia, trova asilo politico. In seguito la famiglia di Pedro si trasferisce in California mentre l’attore, all’età di 18 anni, decide di andare a vivere a New York. Qui studia presso la ‘Tisch School of Arts’, dove consegue la laurea.

Proprio a New York inizia la carriera di attore di Pedro Pascal. Il suo talento viene presto notato e grazie ad esso l’attore ha la possibilità di partecipare a progetti importanti. Tra i tanti film e serie a cui ha partecipato possiamo citare Buffy l’ammazzavampiri, The Good Wife, Graceland e The Mentalist. Il grande successo di Pedro Pascal è senza ombra di dubbio legato a Game of Thrones e Narcos. Nel 2018 recita al fianco del grande Denzel Washington in The Equalizer 2. Oltre ad essere molto attivo sul grande e sul piccolo schermo, Pedro Pascal ha lavorato anche a teatro, come attore e come regista, e come doppiatore. Forse non tutti sanno che Pedro Pascal ha prestato la sua voce ad un personaggio del videogioco Dishonored 2. Il 2023 è senza ombra di dubbio un anno importante in quanto è uno dei protagonisti della serie tv sky The Last of Us.

Lavoro- The Last of Us

Come già anticipato, Pedro Pascal è uno dei protagonisti di The Last of Us, serie tv Sky che si presenta come un adattamento del famoso videogioco. La serie è ambientata nel 2023 negli Stati Uniti d’America, 20 anni dopo una terribile pandemia che ha colpito il Paese. L’attore interpreta il personaggio di Joel Miller.

Curiosità e Vita Privata

Riguardo la vita privata di Pedro Pascal, sappiamo che l’attore di The Last of Us ha una sorella transgender di nome Lux, anche lei un’attrice. Riguardo la sua vita sentimentale, invece, non si hanno molte informazioni a riguardo. Al momento, comunque, pare che l’attore sia single.

Il suo profilo Instagram può contare quasi 8 milioni di followers e con loro l’attore condivide ogni momento della sua vita.