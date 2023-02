Chi è Paul Mescal? Biografia, lavoro e curiosità sul protagonista di “Aftersun”

Paul Mescal è il protagonista di Aftersun, l’ultimo lavoro diretto da Charlotte Wells. La pellicola sta riscontrando un successo incredibile, ed ha ottenuto numerose canditature. Tra le tante, non possiamo non citare quella agli Oscar 2023. Paul Mescal è stato infatti candidato come migliore attore protagonista. Conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità su di lui.

Indice

Chi è Paul Mescal

Nome : Paul

: Paul Cognome : Mescal

: Mescal Data di nascita : 2 febbraio 1996

: 2 febbraio 1996 Luogo di nascita : Maynooth, Irlanda

: Maynooth, Irlanda Segno zodiacale : Acquario

: Acquario Profilo Instagram ufficiale: l’attore non è reperibile sui social

Biografia

Paul Mescal nasce il 2 febbraio 1996 a Maynooth, in Irlanda. Sua madre è una poliziotta mentre suo padre è un insegnante. La sua passione per lo sport ha portato Paul a giocare come difensore nell’under-21 delle squadre di calcio Kildare GAA e Maynooth GAA. Tuttavia, a causa di un infortunio, Paul è stato costretto ad abbandonare la carriera sportiva. Inizia così a studiare recitazione Trinity Collegere dove si laurea nel 2017.

Dopo la laurea Paul Mescal inizia la carriera di attore prima in Irlanda, dove partecipa ad alcuni spettacoli teatrali e successivamente a Londra. Il 2020 è per il giovane Paul un anno importante, dal momento che viene scelto per interpretare il Connell nella serie TV Normal People. Nel 2021, invece, Paul Mescal debutta sul grande schermo con il film La figlia oscura. Da questo momento il successo dell’attore è alle stesse e sono molte le candidature e i riconoscimenti ottenuti.

Lavoro – Aftersun

Aftesun è il nuovo film diretto da Charlotte Wells. La pellicola è ambientata negli anni ’90 e racconta la storia di Sophie (interpretata da Frankie Corio), una ragazzina di undici anni e di suo padre Calum (interpretato da Paul Mescal). Padre e figlia decidono di trascorrere una vacanza in Turchia dove vivono delle giornate meravigliose e l’uno è completo grazie alla presenza dell’altro.

Trent’anni dopo i ricordi di questa meravigliosa vacanza verranno utilizzati dalla giovane Sophie per ricostruire il rapporto con suo padre. Nel dettaglio, la ragazza cerca di trovare un equilibrio tra la figura del padre che conosceva con quella che invece non ha mai conosciuto.

Paul Mescan ne Il Gladiatore 2

Di recente Ridley Scott ha annunciato di essere pronto a realizzare il sequel de Il Gladiatore. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che sarà proprio Paul Mescan il protagonista. Voci in circolazione affermano che l’attore sarebbe in trattativa per interpretare il ruolo di Lucio, il figlio di Lucilla.

Curiosità e Vita Privata

Nonostante Paul Mescal abbia lavorato in un numero ristretto di progetti, questo è bastato per confermare il suo grande talento. Ora che è diventato un personaggio popolare, pare che Paul stia lavorando ad una serie di progetti importanti. Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Paul Mescal è stato legato alla cantante Phoebe Bridgers. I due si sono conosciuti nel 2020 ed hanno ufficializzato la loro storia circa un anno dopo.

Però sembra che oggi l’amore tra l’attore e Phoebe sia giunto al capolinea. Sono molte le voci circolanti a riguardo e i diretti interessati hanno preferito rimanere in silenzio e di non esporsi in merito al gossip che ancora oggi li vede protagonisti.