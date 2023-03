Chi è Paolo Kessisoglu? Biografia, lavoro e curiosità sul protagonista di “LOL 3”

Paolo Kessisoglu è un attore e comico noto per aver creato il duo comico insieme a Luca Bizzarri ‘Luca e Paolo’. Dei suoi moltissimi lavoro insieme all’amico e collega non possiamo non citare Camera Cafè. Attualmente l’attore, insieme a Luca Bizzarri, è uno dei protagonisti della terza edizione di LOL- Chi Ride è Fuori. Conosciamo meglio Paolo Kessisoglu, dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Indice

Chi è Paolo Kessisoglu

Nome : Paolo

: Paolo Cognome : Kessisoglu

: Kessisoglu Data di nascita : 25 luglio 1969

: 25 luglio 1969 Luogo di nascita : Genova

: Genova Segno zodiacale : Leone

: Leone Profilo Instagram ufficiale: @paolokes

Biografia

Paolo Kessisoglu nasce a Genova il 25 luglio 1969 sotto il segno del Leone. Forse non tutti sanno che la famiglia dell’attore è di origine armene. In più di un occasione Paolo ha rivelato che suo nonno Callisto era un profugo di Smirne ed è riuscito a fuggire dal genocidio del suo popolo durante la Grande Guerra. Si è stabilito prima a Trieste e in seguito a Genova. Sin da piccolo le grandi passioni di Paolo Kessisoglu sono lo sport, in particolar modo le arti marziali, e la musica. Inizia dunque a suonare la chitarra e ad esibirsi in alcuni locali della sua città. Il 1991 rappresenta per Paolo Kessisoglu l’anno della svolta in quanto incontra quello che sarà l’amico e collega di sempre, Luca Bizzarri.

I due si incontrano durante i provini tenuti presso la scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova. I due decidono di lavorare in coppia nel 1998 e da quel momento in poi la coppia ottiene grande successo e popolarità. Sempre nel 1998 Luca e Paolo esordiscono sul grande schermo al fianco di Luciana Littizzetto nel film E allora Mambo!. Attori, conduttori, cabarettisti… Luca e Paolo possono vantare una carriera fatta di mille sfaccettature. Il grande successo del duo comico, però, arriva con la sit-com Camera Cafè che dal 2003 al 2017 riscuote un incredibile successo.

Lavori

Paolo Kessisoglu, insieme a Luca Bizzarri, ha avuto la possibilità di lavorare a progetti di grande successo. Nel 2001 il duo comico approda a Le Iene dove ha la possibilità con nomi importanti dello spettacolo italiano. Tra questi possiamo citare Alessia Marcuzzi, Cristina Chiabotto, Ilary Blasi e Luca Argentero. Negli anni a seguire Luca e Paolo passano in Rai dove, insieme a Mia Ceran, conducono Quelli Che il Calcio. Nel 2011 Paolo Kesisoglu è uno dei conduttori del Festival di Sanremo al fianco di Gianni Morandi, Belen Rodriguez ed Elisabetta Canalis. Luca e Paolo recitano in Immaturi e qualche anno dopo tornano al cinema con il film Un figlio di nome Erasmus. Attualmente Paolo Kessisoglu, insieme a Luca Bizzarri, è uno dei protagonisti della terza edizione di LOL- Chi Ride è Fuori.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Paolo Kessisoglu, e in particolar modo quella sentimentale, sappiamo che l’attore e comico è sposato con Sabrina Donadel, giornalista e conduttrice. L’amore tra i due è stato coronato dalla nascita di una bambina, Lunitta Maria.

Forse non tutti sanno che Paolo Kessisoglu è vegetariano ed è un grande tifoso del Genoa. Nel tempo libero ama rilassarsi dedicando alla sua amata chitarra. Il suo profilo Instagram, che può contare circa 130mila followers, è ricco di scatti inerenti al suo lavoro e alle sue passioni.