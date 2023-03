Chi è Nino Frassica? Biografia, lavoro e curiosità sulla star di “LOL 3”

Nino Frassica è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più amati del piccolo schermo italiano. Attore, comico, cabarettista, conduttore radiofonico e televisivo, Nino Frassica può vantare una carriera fatta di mille sfaccettature. In questi giorni lo vediamo protagonista della nuova edizione di LOL 3- Chi Ride è Fuori. Conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità sulla sua vita professionale e privata.

Indice

Chi è Nino Frassica

Nome : Antonino

: Antonino Cognome : Frassica

: Frassica Data di nascita : 11 Dicembre 1950

: 11 Dicembre 1950 Luogo di nascita : Messina

: Messina Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Profilo Instagram ufficiale: @ninofrassicaoff

Biografia

Nino Frassica, nome d’arte di Antonino Frassica, è nato a Messina l’11 dicembre 1950 sotto il segno del Sagittario. Il cinema è stato da sempre una delle sue passioni più grandi. Lui stesso in alcune interviste ha ribadito più volte che preferiva il cinema alla scuola. L’esordio nel mondo del piccolo schermo avviene intorno agli anni Settanta, quando inizia a lavorare in alcuni spettacoli e nelle televisioni locali messinesi. Viene notato da Renzo Arbore il quale fa caso al suo grande talento tanto da coinvolgerlo in alcune sue trasmissioni. Gli anni ’90 sono per Nino Frassica molto importanti, dal momento che rappresentano l’inizio della conduzione. Conduce su Rai 2 il programma Ritira il Premio e successivamente passa a Mediaset per condurre Colorado e a La7 dove affianca Piero Chiambretti nel programma Markette. Nino Frassica è stato anche protagonista di The Tourist, dove ha recitato al fianco di Jhonny Depp e di Angelina Jolie. Qui l’attore ha interpretato il ruolo di un carabiniere.

Nel 2005 ha avuto la possibilità di condurre, al fianco di Nino D’Angelo, due puntate speciali di Striscia la Notizia. Come già anticipato, Nino Frassica ha alle spalle una carriera fatta di mille sfaccettature. Il comico lavora anche come conduttore radiofonico ed è noto per essere autore di libri. Tra questi possiamo citare ‘Novella Bella’, pubblicato il 25 maggio 2018 e la sua autobiografia. Nonostante ciò, l’esperienza lavorativa più conosciuta di Nino Frassica è legata al ruolo del Maresciallo Cecchini, uno dei personaggi di una delle serie più amate del piccolo schermo italiano, Don Matteo. Nel 2020 l’attore ha lavorato anche al fianco di Cesare Bocci nella fiction di Canale 5 I Fratelli Caputo. Ricordiamo che attualmente Nino Frassico è uno dei protagonisti della nuova edizione di LOL 3- Chi Ride è Fuori.

Curiosità e Vita Privata

Forse non tutti sanno che Nino Frassica non ha la patente e come mezzo di trasporto usa solo i taxi. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che nel 1985 l’attore e comico ha sposato l’attrice Daniela Conti. L’amore tra Nino e Daniela è naufragato sette anni dopo. Attualmente il protagonista di LOL 3- Chi Ride è Fuori è legato a Barbara Exignotis. I due, dopo dieci anni di convivenza, si sono uniti in matrimonio tramite rito civile. Sappiamo che la moglie di Nino Frassica ha una figlia nata da una precedente relazione, mentre l’attore non ha figli.