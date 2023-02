Chi è Nicolò Pasetti? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore de “La legge di Lidia Poët”

La Legge di Lidia Poët è la nuova serie targata Netflix ispirata alla vera storia della prima avvocata italiana. Nel cast di questo nuovo progetto, che sta riscontrando un notevole successo, spunta il nome dell’attore Nicolò Pasetti: conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità su di lui, sulla sua professione e sulla sua vita privata.

Chi è Nicolò Pasetti

Nome : Nicolò

: Nicolò Cognome : Pasetti

: Pasetti Data di nascita : 1 gennaio 1991

: 1 gennaio 1991 Luogo di nascita : Berlino

: Berlino Segno zodiacale : Capricorno

: Capricorno Profilo Instagram ufficiale: @nicolopasetti

Biografia

Nicolò Pasetti è un giovane attore italo-americano nato a Berlino il 1 gennaio del 1991, sotto il segno del Capricorno. La passione per la recitazione nasce quando Nicolò era solo un bambino. In alcune interviste il giovane attore ha dichiarato che è riuscito a realizzare il suo sogno più grande, nonostante i suoi genitori volevano che intraprendesse una strada completamente diversa da quella che ha scelto. La sua prima apparizione sullo schermo avviene nel 2015, anno in cui viene scelto per il lungometraggio Solness. Il 2017 è senza ombra di dubbio un anno importante per Nicolò, dal momento che viene scelto per recitare nel film The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society al fianco di star di Hollywood come Lily James e Michiel Huisman.

Da questo momento in poi Nicolò Pasetti viene ingaggiato per recitare in pellicole di successo. Negli anni 2020 e 2021 l’attore ha la possibilità di lavorare in Italia nel film diretto da Lucio Pellegrini e che racconta la leggenda della musica Renato Carosone. Qui il giovane Nicolò interpreta il famoso cantante e chitarrista Peter Van Wood. Attualmente Nicolò è uno dei protagonisti della serie firmata Netflix La legge di Lidia Poët. Pasetti è stato molto attivo anche nel piccolo schermo tedesco dove ha lavorato in numerosi film di successo. Tra i tanti possiamo citare Rico, Oscar und der Diebstahlstein e Lenin, die Deutschen und der Zarenmord.

Lavoro- La legge di Lidia Poët

Come già anticipato, in questi giorni Nicolò Pasetti sta attirando l’attenzione del pubblico per la sua partecipazione dell’ultimo lavoro firmato Netflix La legge di Lidia Poët. Si tratta di un lavoro ispirato alla vera storia della prima avvocata italiana. Qui Nicolò interpreta il ruolo di Louis.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Nicolò, sappiamo che l’attore oggi vive a Berlino e parla, oltre all’italiano e al tedesco, anche l’inglese e il francese. Dopo essersi diplomato alla scuola superiore, l’attore ha iniziato gli studi presso l’Università pubblica di musica e teatro di Lipsia. Della vita privata di Nicolò si conosce ben poco, se non nulla.

Non sappiamo se l’attore de La Legge di Lidia Poët sia single o fidanzato. Il suo profilo Instagram, che conta circa 11mila followers, è ricco di scatti inerenti esclusivamente alla sua professione. C’è da dire, dunque, che Nicolò ci tiene a mantenere separate la sfera lavorativa da quella privata, e in particolar modo da quella sentimentale.