Chi è Massimiliano Morra? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Furore”

Massimiliano Morra è un attore e modello italiano. Tutti lo ricorderanno anche come ex concorrente del Grande Fratello Vip dove ha partecipato nell’edizione dell’anno 2020 insieme a Rosalinda Cannavò. Proprio nel reality i due hanno rivelato alcune vicende legate all’agenzia Ares. Conosciamo meglio e scopriamo qualche curiosità riguardo la sua vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su Massimiliano Morra.

Chi è Massimiliano Morra

Nome : Massimiliano

: Massimiliano Cognome : Morra

: Morra Data di nascita : 30 luglio 1986

: 30 luglio 1986 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Segno zodiacale : Leone

: Leone Profilo Instagram ufficiale: @massimilianomorra_official

Biografia

Massimiliano Morra è nato il 30 luglio 1986 a Napoli sotto il segno del Leone. Grazie alla sua bellezza Massimiliano inizia a lavorare sin da giovanissimo come modello, diventando testimonial di numerosi marchi di abbigliamento. Nonostante può vantare una carriera costellata di numerosi successi, Massimiliano Morra non ha mai abbandonato la sua passione per lo studio. Forse non tutti sanno che nel 2014 si è laureato in ‘Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare’ presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Negli anni il giovane Massimiliano decide di cimentarsi nella recitazione, la sua più grande passione. Il 2013 è un anno molto importante per lui dal momento che debutta su Canale 5, al fianco di Manuela Arcuri, nella fiction Pupetta- Il caraggio e la passione. Da questo momento in poi Massimiliano Morra prende a far parte di progetti molto importanti. Lo troviamo nella fiction di Canale 5 Il Peccato e la Vergogna, Non è stato mio figlio anche se uno dei suoi lavori più importanti è senza ombra di dubbio Furore. Nel 2018 Massimiliano Morra è uno dei concorrenti di Ballando con le Stelle mentre, nel 2020, è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Qui incontra Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, con la quale rivela alcuni segreti legati all’agenzia Ares.

Lavoro- Furore

Come già anticipato, Furore è uno dei lavori più importanti a cui ha partecipato Massimiliano Morra. Qui l’attore interpreta Saro Licata, un personaggio che dovrà fare i conti con la dolorosa morte del fratello. Saro è fidanzato con Giuseppina, interpretata da Clotilde Esposito.

Il Grande Fratello Vip

Nel 2020 Massimiliano Morra è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Qui ritrova Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, insieme alla quale rivela alcuni una serie di retroscena legati all’agenzia Ares. Quell’anno le parole dei due attori riguardo l’Ares crearono un vero e proprio caso mediatico. Stando alle parole di Massimiliano Morra lavorare con l’agenzia era, secondo lui, come stare all’interno di una setta.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Massimiliano Morra, e in particolar modo quella sentimentale, si è parlato a lungo della storia d’amore tra l’attore e Rosalinda Cannavò. In seguito alla vicenda legata all’agenzia Ares si è scoperto che l’amore tra i due non era vero ed era stato studiato a tavolino.

Massimiliano Morra è stato a lungo legato a Dalila Mucedera. Stando alle indiscrezioni, pare che la coppia fosse pronta al grande passo ma ad un certo momento la relazione tra Massimiliano e Dalila è giunta al capolinea. Ad annunciare la fine dell’amore con l’attore è stata la stessa Dalila che sulla sua pagina Instagram ha reso pubblica la notizia con queste parole: