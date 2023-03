Chi è Marta Filippi? Biografia, lavoro e curiosità sulla star di “LOL 3”

Marta Filippi è una giovane attrice e doppiatrice italiana. Oltre a dare voce a importanti personaggi in serie tv di un certo calibro, adesso è diventata una delle concorrenti di LOL-Chi Ride è Fuori. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua biografia, vita privata e carriera.

Chi è Marta Filippi?

Nome: Marta

Marta Cognome : Filippi

: Filippi Età: 29

29 Data di nascita: 30 novembre 1993

30 novembre 1993 Luogo di nascita: Roma

Roma Segno Zodiacale: Sagittario

Sagittario Professione : Attrice e doppiatrice

: Attrice e doppiatrice Altezza: Non disponibile

Non disponibile Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore occhi : Marroni

: Marroni Colore capelli : Castani

: Castani Profilo Instagram Ufficiale: lacasadimarta

Biografia

Marta Filippi è una celebre attrice e doppiatrice italiana nata a Roma il 30 novembre 1993. La 30enne ha consegue gli studi presso il liceo classico. Successivamente, si iscrive alla facoltà di archeologia presso l’Università La Sapienza di Roma dove si laurea nel 2017. Contemporaneamente agli studi universitari, inizia a nutrire una profonda passione per la recitazione, per il teatro per la musica. Alla luce di questo, frequenta la scuola di recitazione Teatro Azione di Roma insieme a Francesco Oliviero e Marta Grazia Putini. Nello stesso anno si dedica anche agli studi di doppiaggio nell’Accademia di doppiaggio di Roma lavorando con Christian Iansante e Roberto Pedicini.

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Marta Filippi, non abbiamo a disposizione molte informazioni per via della sua riservatezza. Infatti, non ci è dato sapere se attualmente la trentenne è impegnata in una relazione. In ogni modo, è molto attiva sui social, pertanto ha un profilo Instagram che conta 201 mila follower. Qui condivide contenuti relativi alla sua quotidianità e vita professionale. Dai post che pubblica giornalmente possiamo apprendere che ama viaggiare ed è molto legata alla sua famiglia.

Carriera

La carriera di Marta Filippi inizia nel 2017 quando si appassiona al mondo della recitazione e del doppiaggio. Tra i personaggi più significativi a cui ha dato voce possiamo trovare quello di Sabrina Spellman in Le terrificanti avventure di Sabrina e quello di Simone Ashley in Sex Education. Ha lavorato anche in Velvet Collection, Bad Blood, El Chapo e Unorthodox. Tra il 2020 e il 2021 inizia anche la carriera cinematografica prendendo parte al cast del film NEET di Andrea Biglione. Circa due anni dopo è esordisce in programmi televisivi come Bar Stella e Stasera Tutto è Possibile su Rai 2. Nel 2000 e 2023 approda nella terza edizione del programma comico LOL-Chi Ride è Fuori.

Doppiaggio

Film

Kristine Frøseth in Sierra Burgess è una sfigata

Kaitlyn Akinpelumi in L’accademia del bene e del male

Charlotte Speciel in Ippocrate

Mariana Treviño in Non così vicino

Marinus Hohmann in Benvenuto in Germania!

Iliza Shlesinger in Pieces of a Woman

Paulina Galazka in Il ritratto negato

Serie Tv

Kiernan Shipka in Le terrificanti avventure di Sabrina, Riverdale

Simone Ashley in Sex Education

Kayla Compton in The Flash

Sarah Grey in Quando chiama il cuore

Amalia Williamson in Northern Rescue

Kyra Santoro in The Orville

Andrea Senior in Bad Blood

Lou Roy-Lecollinet in Paris, etc.

Lina El Arabi in Altro che caffè

Juliana Caicedo in El Chapo

Niv Sultan in Teheran

Tamar Amit-Joseph in Unorthodox

Hanna Ardéhn in Quicksand

Kate Upton in America’s Next Drag Queen

Augusta Xu-Holland in Sulle ali delle aquile

Programmi televisivi