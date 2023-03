Chi è Maria Chiara Giannetta? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Buongiorno, mamma!”

Conosciuta al pubblico del piccolo schermo per aver interpretato il capitano Anna Olivieri in Don Matteo, Maria Chiara Giannetta è una delle attrici più amate e seguite. In questi giorni l’abbiamo vista protagonista nella fiction di successo di Canale 5 Buongiorno, mamma! dove recita al fianco di Raoul Bova. Conosciamola meglio, dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia

Maria Chiara Giannetta è nata a Foggia il 20 maggio 1992 sotto il segno del Toro. Sin da piccola una grande passione per la recitazione tanto che, all’età di soli 11 anni, inizia il suo percorso di attrice partecipando ad una serie di spettacoli teatrali amatoriali. Negli anni matura in Maria Chiara la voglia di fare della sua passione un vero e proprio lavoro. Per questo motivo studia recitazione presso il Teatro dei Limoni in Puglia e nel 2011 decide di trasferirsi a Roma, dove ha la possibilità di studiare al Centro sperimentale di cinematografia.

Contemporaneamente Maria Chiara Giannetta si fa conoscere al pubblico partecipando ad alcuni spettacoli teatrali quali Chicago, Il gatto con gli stivali e I racconti di Silente. Il 2014 è senza ombra di dubbio un anno importante per lei in quanto fa il suo debutto in televisione. L’attrice è infatti una delle protagoniste della fiction di successo di Rai 1 Don Matteo e appare, in seguito, in Un passo dal cielo e Che Dio ci aiuti. Come già anticipato, in queste ultime settimane l’abbiamo vista protagonista su Canale 5 della fiction Buongiorno, mamma! dove recita al fianco di Raoul Bova. Maria Chiara Giannetta è anche la protagonista della fiction Blanca, serie che ha registrato un record di ascolti e vincitrice del premio C21 International Drama Awards.

Don Matteo e Buongiorno, mamma!

I progetti più importanti a cui Maria Chiara Giannetta ha lavorato sono senza ombra di dubbio Don Matteo e Buongiorno, mamma! Nella fortunata fiction di Rai 1 l’attrice interpreta il ruolo del capitano Anna Olivieri. In Buongiorno, mamma!, invece, l’attrice interpreta Anna Della Rosa, una mamma di quattro figli e in coma da sette mesi. In un’intervista rilasciata a ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’, Maria Chiara Giannetta ha rivelato di aver amato moltissimo questo ruolo, anche se molto difficile. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Ho amato questo ruolo in “Buongiorno, mamma!”, difficile ma bellissimo.

Sanremo 2022

A febbraio 2022 Maria Chiara Giannetta viene scelta da Amadeus come co-conduttrice nella serata del Festival di Sanremo dedicata alle cover.

Vita Privata

Riguardo la vita privata di Maria Chiara Giannetta non si sa molto. L’attrice, infatti, tiene molto alla sua privacy e cerca il più possibile di vivere il suo privato nel massimo della riservatezza, tenendo separare la sfera lavorativa da quella privata. Nonostante ciò, sono molte le indiscrezioni riguardo una possibile frequentazione con un ragazzo conosciuto a Roma.

Il profilo Instagram di Maria Chiara Gianetta può contare più di 336mila followers. Qui l’attrice condivide spesso scatti inerenti al suo lavoro ma anche della sua vita quotidiana.