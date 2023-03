Chi è Luca Bizzarri? Biografia, lavoro e curiosità sul protagonista di “LOL 3”

Luca Bizzarri, noto al grande pubblico per far parte del duo comico ‘Luca e Paolo’, è un attore, comico e doppiatore. Attualmente possiamo vederlo protagonista nella terza stagione di LOL3- Chi ride è fuori. Ma cosa sappiamo su di lui? Scopriamo insieme qualche notizia in più riguardo la sua vita professionale e privata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Luca Bizzarri

Nome : Luca

: Luca Cognome : Bizzarri

: Bizzarri Data di nascita : 13 Gennaio 1971

: 13 Gennaio 1971 Luogo di nascita : Genova

: Genova Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Profilo Instagram ufficiale: @lucabizza

Biografia

Luca Bizzarri è nato a Genova il 13 gennaio 1971 sotto il segno del cancro. Sin da piccolo Luca mostra una vera e propria passione per la recitazione e negli anni dell’adolescenza decide di frequentare la scuola per attori del Teatro Stabile. Dopo essersi diplomato fonda nella sua città un centro di formazione artistica. Luca Bizzarri non ha mai fatto segreto della sua passione, oltre che per la recitazione, anche per la politica. Più volte, infatti, l’attore ha dichiarato di essere simpatizzante dei Radicali Italiani.

Diventato popolare grazie alla collaborazione con Paolo Kessisoglu, con cui ha fondato il duo comico ‘Luca e Paolo’, Luca Bizzarri ha avuto la possibilità di lavorare a programmi televisivi di grande successo. Tra i tanti non possiamo non citare Camera Cafè. Oltre che sul piccolo schermo, l’attore lavora anche al cinema dove ha recitato nei film E allora mambo!, Immaturi (dove recita al fianco di Ambra Angiolini e Luisa Ranieri), Un fidanzato per mia moglie e Un figlio di nome Erasmus. Sul piccolo schermo, invece, oltre che in Camera Cafè, lo abbiamo visto protagonista de Le Iene, Scherzi a Parte, Colorado Cafè, Quelli che il calcio.

Lavoro- Camera Cafè

Camera Cafè è senza ombra di dubbio uno dei programmi più amati a cui il duo comico Luca e Paolo ha lavorato, un vero e proprio trampolino di lancio verso il grande successo. Qui Luca Bizzarri ha interpretato il ruolo di Luca Nervi, un giovane sindacalista e migliore amico di Paolo Bitta.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Luca Bizzarri c’è da dire che non si sa molto. L’attore ha sempre cercato di mantenere separate la sfera lavorativa da quella privata, evitando dunque di vivere il suo privato sotto quella luce dei riflettori è cui è costantemente esposto. Nonostante ciò, sappiamo che Luca Bizzarri è stato legato per molti anni a Ludovica Frasca, ex velina di Striscia la Notizia.

Riguardo la showgir, l’attore ha rivelato di essersi innamorato di lei a prima vista, mentre Ludovica ha confessato di aver ceduto più tardi alle sue avance. Di recente a Luca Bizzarri è stato attribuito un flirt con la conduttrice e attrice Bianca Guaccero. Il gossip, però, è stato prontamente smentito dai diretti interessati. Attualmente non sappiamo se il protagonista di LOL 3- Chi ride è fuori, sia single o abbia una compagna. Molto attivo sul suo profilo Instagram, dove può contare più di 400mila followers, Luca Bizzarri condivide spesso scatti inerenti al suo lavoro.