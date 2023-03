Chi è Laura Adriani? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Resta con me”

Conosciuta al pubblico del piccolo schermo grazie alla fiction I Cesaroni, Laura Adriani è oggi una delle attrici più amate del momento. In questo periodo l’attrice è impegnata nella fiction Resta con me, dove recita al fianco di Francesco Arca. Conosciamola meglio e scopriamo qualche curiosità su di lei: ecco tutto quello che c’è da sapere su Laura Adriani.

Chi è Laura Adriani

Nome : Laura

: Laura Cognome : Adriani

: Adriani Data di nascita : 4 aprile 1994

: 4 aprile 1994 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Ariete

: Ariete Profilo Instagram ufficiale: @lauraadriani

Biografia

Laura Adriani è nata il 4 aprile 1994 a Roma sotto il segno dell’Ariete. La passione per la recitazione e per il mondo dello spettacolo in generale è presente nella vita di Laura sin quando era bambina tanto che debutta a teatro da piccolissima. Con il passare degli anni l’attrice ha maturato la scelta di fare di questa sua passione un vero e proprio lavoro. Il suo esordio si ha nel 2007. In questo anno, infatti, la giovane Laura recita nella mini-serie Caravaggio. Nel 2008 partecipa alla prima edizione di Ti lascio una canzone, condotto da Antonella Clerici. Da questo momento in poi Laura Adriani ha la possibilità di lavorare in fiction di grande successo. Tra le tante non possiamo non citare I Cesaroni, dove interpreta il ruolo di Miriam Di Stefano, personaggio che le conferisce una grande popolarità.

Da questo momento in poi, infatti, Laura Adriani ha la possibilità di lavora anche per il grande schermo. La troviamo infatti in Tutta colpa di Freud e Mi chiamo Maya. Tra le fiction di successo a cui ha partecipato citiamo anche Solo per amore, Squadra mobile e Provaci ancora Prof, anche se il grande successo viene raggiunto interprentando il ruolo di Maria, la nipote di Suor Costanza in Che Dio ci aiuti.

Lavoro- Resta con me

Come già anticipato, oggi troviamo Laura Adriani impegnata in Resta con me, fiction di grande successo dove recita al fianco di Francesco Arca. Qui l’attrice interpreta il ruolo di Paola Montella, giudice presso il Tribunale dei Minori di Napoli. Come da lei stessa dichiarato, Paola è un personaggio molto serio e intransigente. Tuttavia però, la perdita del bambino subìta da lei e da Alessandro cambia notevolmente la sua vita.

Curiosità e Vita Privata

Riguardo la vita privata di Laura Adriani, e in particolar modo quella sentimentale, non si sa molto. Sappiamo che in passato l’attrice di Resta con me è stata legato al collega Michele Cesari, conosciuto sul set di Un angolo all’inferno. In un’intervista rilasciata a ‘SuperGuidaTv’ nel 2019, Laura Adriani ha rivelato di essere felicemente fidanzata ma ancora oggi non si sa nulla sull’identità del suo compagno né sappiamo se oggi la sua relazione si sia o meno conclusa.

Oggi il suo profilo Instagram può contare circa 50mila followers. Qui Laura Adriani condivide scatti della sua vita lavorativa. Stando alle sue parole, pare che l’attrice non ami molto i social dal momento che, secondo lei, sono molto distanti dall’idea di romanticismo.