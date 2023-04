Chi è Katarina Cas? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Paradise- Una nuova vita”

Katarina Cas è un’attrice slovena che può vantare una carriera segnata da numerosi successi. Sono molti i lavori a cui ha lavorato anche se quello che le ha conferito la notorietà è senza ombra di dubbio The Wolf of Wall Street, diretto da Martin Scorsese. Conosciamola meglio e scopriamo qualche curiosità su di lei. Dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su Katarina Cas.

Chi è Katarina Cas

Nome : Katarina

: Katarina Cognome : Cas

: Cas Data di nascita : 23 settembre 1976

: 23 settembre 1976 Luogo di nascita : Slovenj Gradec, Slovenia

: Slovenj Gradec, Slovenia Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Profilo Instagram ufficiale: @katarinacas

Biografia

Katarina Cas è nata a Slovenj Gradec, in Slovenia, il 23 settembre 1976 sotto il segno della Bilancia. Riguardo l’attrice sappiamo che la sua passione per la recitazione nasce quando Katarina era una bambina e negli anni ha maturato l’idea di fare di questa sua passione un vero e proprio lavoro. Inizia a lavorare in alcune serie TV nei paesi della ex-Jugoslavia. Il 2011 è un anno molto importante per Katarina, dal momento che questo è l’anno dell’esordio internazionale dell’attrice che è una delle protagoniste del film irlandese Un poliziotto da happy hour, per la regia di John Michael McDonagh.

Da questo momento in poi Katarina Cas inizia la sua strada verso il successo. Tra i tanti film a cui ha lavorato possiamo citare La canzone della vita – Danny Collins, per la regia di Dan Fogelman e Terminal, per la regia di Vaughn Stein. Come già anticipato, il grande successo di Katarina Cas è legato senza ombra di dubbio a The Wolf of Wall Street, per la regia di Martin Scorsese. Qui Katarina interpreta la modella svizzero-slovena Chantalle.

Lavoro- Paradise- Una nuova vita

Il nome di Katarina Cas è legato anche alla pellicola Paradise- Una nuova vita. Si tratta di un film del 2019 diretto da Davide del Degan. La pellicola ha come protagonista il siciliano Calogero, un venditore ambulante di granite che decide di testimoniare contro la mafia. Per questo motivo si ritroverà nel mirino dell’organizzazione e sarà costretto a trasferirsi al nord. Quando Calogero inizia a sentire la mancanza della sua famiglia, degli amici e della sua terra, la sua vita cambia all’improvviso per l’incontro con un suo connazionale.

Curiosità e Vita Privata

Riguardo la vita privata di Katarina Cas non si sa molto. Sappiamo che l’attrice è cresciuta in una famiglia cattolica e che è stata a lungo fidanzata con Lado Bizovicar. Il profilo Instagram dell’attrice può contare più di 30mila followers. Qui l’attrice condivide spesso scatti inerenti al suo lavoro e alla sua vita privata.

Sbirciando la sua pagina social è possibile notare la passione dell’attrice per gli animali e in particolar modo per il suo cane Yoda che si rende spesso protagonista di scatti insieme alla sua amata mamma umana.