Chi è Judd Hirsch? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “The Fabelmans”

The Fabelmans è il nuovo film diretto da Steven Spielberg dedicato alla memoria dei genitori del grande regista. La storia è basata racconta l’adolescenza e i primi anni di Spielberg da regista. Tra i protagonisti della pellicola spicca il nome di Judd Hirsch. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Indice

Chi è Judd Hirsch

Nome : Judd

: Judd Cognome : Hirsch

: Hirsch Data di nascita : 15 marzo 1935

: 15 marzo 1935 Luogo di nascita : New York, Stati Uniti

: New York, Stati Uniti Segno zodiacale : Pesci

: Pesci Profilo Instagram ufficiale: l’attore non ha pagine social

Biografia

Judd Hirsch è nato a New York, negli Stati Uniti, il 15 marzo 1935 sotto il segno dei Pesci. L’attore è cresciuto insieme a suo fratello Roland Hirsch ed ha vissuto la sua vita sia a Brooklyn che nel Bronx. Nel 1952 si diploma presso la DeWitt Clinton High School. Successivamente Judd frequenta il City College di New York dove si laurea in fisica.

In seguito alla laurea, Judd Hirsch presta servizio nell’esercito degli Stati Uniti. Una volta tornato alla vita civile viene assunto come ingegnere presso la ‘Westinghouse Electric Corporation’. In questo momento della sua vita, però, l’uomo decide di fare della sua passione per la recitazione un vero e proprio lavoro. Da qui, dunque, la sua scelta di intraprendere la carriera di attore. Ha raggiunto il grande successo interpretando il ruolo di Alex in Reiger in Taxi. Da questo momento in poi la sua carriera è costellata da insuccessi incredibili. Nel corso della sua carriera l’attore ha avuto la possibilità di ricevere numerosi riconoscimenti, come la candidatura agli Oscar nel 1981 come miglior attore non protagonista per il film Gente Comune. Grazie al suo grande talento, Judd Hirsch ha ricevuto anche il Premio Emmy nel 1977 come miglior attore protagonista per la serie comica Rhoda e negli anni ’81-’83 ha ricevuto lo stesso premio come miglior attore protagonista nella commedia Taxi, serie che ha sancito l’inizio della sua grande carriera.

Lavoro – The Fabelmans

Judd Hirsch è uno dei protagonisti dell’ultimo lavoro di Steven Spielberg, The fabelmans. Come già anticipato, il film racconta l’adolescenza e i primi anni di lavoro come regista dello stesso Steven Spielberg. Qui l’attore interpreta il ruolo di Zio Boris, un uomo che durante la sua vita ha lavorato in un circo, rappresentando dunque il lato artistico e un po’ folle della famiglia del protagonista. Grazie all’interpretazione di questo ruolo, Judd Hirsch ha ricevuto la candidatura ai premi Oscar come miglior attore non protagonista.

Curiosità e Vita Privata

Judd Hirsch è senza ombra di dubbio una star e uno dei personaggi cinematografici più amati. Stando a quanto divulgato dal ‘Celebrity Net Worth’, il patrimonio dell’attore ammonterebbe a circa 12 milioni di dollari. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che Judd Hirsch è stato sposato due volte.

Nel 1963 l’attore di The Fabelmans ha sposato Elisa Sadaune. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Alex. L’amore con l’attrice è naufragato nel 1967. Dal 1992 al 2005, invece, l’attore è stato sposato con la disegnatrice Bonni Chalkin da cui ha avuto due figli, Montana e London.