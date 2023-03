Chi è Ivana Lotito? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Sei donne- Il mistero di Leila”

Ivana Lotito è una delle protagoniste di Sei donne- Il mistero di Leila, serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 che sta riscontrando un successo incredibile. La fiction parla di sei donne, Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha e Giulia con una lunga storia alle spalle e con dei segreti legati alla scomparsa di una ragazza chiamata Leila. Oggi conosciamo meglio Ivana Lotito: dal lavoro alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere.

Biografia

Ivana Lotito è nata il 19 luglio 1983 a Manfredonia, in provincia di Foggia, sotto il segno del Cancro. Sin da piccola Ivana è convinta che la recitazione sarà il lavoro della sua vita. Non a caso inizia a frequentare, quando era ancora una bambina, scuole di teatro e corsi di recitazione. Dopo il diploma la giovane Ivana si trasferisce a Roma dove frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia. Il 2006 è l’anno del debutto: Ivana recita in A Volte verso sera. Il film rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per Ivana che, da questo momento in poi, inizia a lavorare in progetti importanti che la porteranno ad approdare al cinema nel film di Checco Zalone Cado dalle Nubi.

Successivamente Ivana Lotito recita in numerose fiction di successo. Tra le tante possiamo citare Terra Ribelle e Ultimo- L’Occhio del Falco, dove recita al fianco di Raoul Bova, anche se il grande successo arriva la con la serie Gomorra.

Gomorra– La serie

Come già anticipato, il grande successo di Ivana Lotito è legato senza ombra di dubbio alla sua partecipazione in Gomorra– La serie. Qui l’attrice interpreta Genny Savastano, moglie del Boss di Secondigliano. Inutile dire che l’interpretazione di questo personaggio conferisce a Ivana una popolarità e un successo incredibili.

Lavoro – Sei donne- Il mistero di Leila

Oggi Ivana Lotito è impegnata nella serie firmata Rai 1 Sei donne- Il mistero di Leila. Come già anticipato, la fiction ha come protagoniste sei donne appunto, Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha e Giulia che hanno dei segreti legati alla scomparsa di una ragazza chiamata Leila. Qui Ivana interpreta il ruolo di Michela, la zia di Leila cha lavora come chirurgo ortopedico in una clinica privata.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Ivana Lotito è sposata con Ferdinando Maresca, un uomo che a differenza dell’attrice non fa parte del mondo dello spettacolo. L’amore tra Ivana e Ferdinando è stato coronato dalla nascita di due figli, Diego ed Edoardo. In una recente intervista Ivana ha dichiarato che deve avere il controllo di tutto. Per questo motivo, a volte, lei stessa ha dichiarato che tende a diventare nevrotica.

Ivana Lotito ha poi raccontato un aneddoto legato al suo lavoro con Checco Zalone, Cado dalle nubi. Pare che durante una vacanza l’attrice sia stata riconosciuta da un gruppo di animatori che hanno iniziato ad intonare la canzone di Checco dedicata ad Angela (interpretata appunto da Ivana Lotito).