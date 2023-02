Chi è Hong Chau? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “The Whale”

The Whale è il nuovo film diretto da Darren Aronofsky che torna sul grande schermo dopo cinque anni, ottenendo per il suo ultimo lavoro ben tre candidature agli Oscar 2023. Tra i protagonisti del nuovo film di Darren Aronofsky spicca il nome dell’attrice Hong Chau. Scopriamo insieme qualche curiosità su di lei: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Hong Chau

Nome : Hong

: Hong Cognome : Chau

: Chau Data di nascita : 25 giugno 1979

: 25 giugno 1979 Luogo di nascita :Thailandia

:Thailandia Segno zodiacale : Cancro

: Cancro Profilo Instagram ufficiale: l’attrice non è reperibile sui social

Biografia

Hong Chau nasce in un campo profughi della Thailandia il 25 giugno 1979, sotto il segno del Cancro, da genitori vietnamiti. L’attrice ha più volte dichiarato che la sua è stata un’infanzia vissuta nell’estrema povertà. Grazie all’intervento di una chiesa cattolica vietnamita, la famiglia di Hong Chau ha la possibilità di trasferirsi a New Orleans, in Louisiana. I suoi genitori si sono sempre dati da fare per garantire all’attrice e ai suoi fratelli la possibilità di frequentare il college.

Scelta dalla Boston University, Hong Chau inizia dei corsi cinematografici. Decide di studiare recitazione per combattere la sua timidezza e, visto il suo grande talento, i docenti le consigliano di intraprendere la carriera di attrice. Nonostante non sia convinta di questo percorso, Hong Chau decide di seguire il consiglio dei suoi insegnanti. Il 2006 è l’anno del debutto, dal momento che recita telefilm Finding my America. Da questo momento in poi Hong Chau ha la possibilità di lavorare in numerose serie di successo fino al debutto sul grande schermo con il film Vizio di forma.

Candidatura ai Golden Globe

La svolta nella carriera di Hong Chau arriva senza ombra di dubbio con il film Downsizing. Da questo momento in poi l’attrice ottiene importanti riconoscimenti e viene candidata a numerosi premi quali, appunto, il Golden Globe.

Lavoro – The Whale

The Whale è l’ultimo lavoro diretto da Darren Aronofsky che racconta la vita di un professore di inglese che soffre di obesità e che per questo motivo vive recluso in casa, tenendo delle lezioni online ma sempre con la webcam spenta. Nell’ultimo lavoro di Darren Aronoksky Hong Chau interpreta il ruolo di Liz, un’infermiera che aiuta il protagonista del film con le medicazioni e le cure.

Curiosità e Vita Privata

Riguardo la vita privata di Honh Chau non si hanno molte informazioni. L’attrice cerca sempre di mantenere separate la sfera lavorativa da quella privata. Per questo motivo è complicato anche rintracciarla sui social. Nel 2021 è diventata mamma del suo primo figlio e, in una recente intervista, l’attrice ha dichiarato che non aveva intenzione di tornare a lavorare a nuovi progetti. Queste sono state le sue parole a riguardo: