Chi è Gianmarco Saurino? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Che Dio ci aiuti”

Oggi è uno dei protagonisti dell’amata fiction di Rai 1 Che Dio ci aiuti ma non tutti sanno che Gianmarco Saurino è anche un attore molto attivo nel teatro, oltre che un noto doppiatore. Conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità su di lui: ecco tutto quello che c’è da sapere su Gianmarco Saurino.

Indice

Chi è Gianmarco Saurino

Nome : Gianmarco

: Gianmarco Cognome : Saurino

: Saurino Data di nascita : 12 dicembre 1992

: 12 dicembre 1992 Luogo di nascita : Foggia

: Foggia Segno zodiacale : Sagittario

: Sagittario Profilo Instagram ufficiale: @giasau

Biografia

Gianmarco Saurino è nato il 12 dicembre 1992 a Foggia sotto il segno del Sagittario. Sin da piccolo il giovane Gianmarco mostra tutto il suo interesse nei confronti della recitazione e dello spettacolo in generale. Per questo motivo, con il passare degli anni, decide di fare di questa sua passione un vero e proprio lavoro. Determinato a raggiungere il suo obiettivo, frequenta il Teatro sperimentale Limoni, in Puglia e all’età di 19 anni Gianmarco Saurino si trasferisce a Roma dove si diploma presso il Centro Sperimentale di Cinematografia.

Proprio nella città eterna Gianmarco inizia la sua carriera di attore, coronando il sogno della sua vita. Forse non tutti sanno, però, che è anche doppiatore ed è molto attivo nel mondo del teatro. Il debutto nel piccolo schermo si ha nel 2015, anno in cui ha la possibilità di recitare in Questo è il mio paese. Il trampolino di lancio per il successo di Gianmarco Saurino, però, è rappresentato da Che Dio ci aiuti. Grazie a questa fiction, infatti, l’attore raggiunge un popolarità ed un successo incredibili. Da questo momento in poi Gianmarco lavora per progetti importanti quali C’era una volta allo studio Uno, Non dirlo al mio capo 2 e Doc- Nelle tue mani.

Lavoro- Che Dio ci aiuti

Come già anticipato, il grande successo di cui Gianmarco Saurino può godere oggi è dato dalla sua presenza nella fiction di successo Che Dio ci aiuti. Lui stesso, in un’intervista rilasciata al Giffoni Film Festival ha dichiarato:

Devo tutto a Che Dio ci aiuti, in cui interpretavo il ruolo di Nicodemo Santopaolo. Mi ha dato la fama ed è stata un’esperienza molto formativa. Sarò sempre grato al regista Stefano Vicario, un Maestro, che ha compreso tutta l’energia che avevo dentro e mi ha aiutato a trasmetterla fuori con giusto metodo. Vivere quel set per me ha significato davvero imparare cosa significhi girare una fiction in maniera perfetta. Inoltre giravamo ad Assisi, in una terra meravigliosa come l’Umbria che ci ha accolti benissimo.

Curiosità e Vita Privata

Oltre alla recitazione, Gianmarco Saurino è molto appassionato di sport estremi, come il paracadutismo, e di musica. Per quanto riguarda la sua vita sentimentale, sappiamo che l’attore ha da poco chiuso una relazione con una chef pugliese conosciuta in un ristorante di Firenze. Oggi, dunque, l’attore ha rivelato di essere single. La sua pagina Instagram può contare più di 400 mila followers e qui l’attore condivide scatti della sua amata terra, la Puglia, e del suo amato cane.