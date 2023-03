Chi è Francesca Chillemi? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Che Dio ci aiuti”

Francesca Chillemi è senza ombra di dubbio una delle attrici più amate e apprezzate del panorama italiano. Nota per il personaggio di Azzurra in Che Dio ci aiuti e di Viola in Viola come il mare, conosciamo meglio l’attrice: ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è Francesca Chillemi

Nome : Francesca

: Francesca Cognome : Chillemi

: Chillemi Data di nascita : 25 luglio 1985

: 25 luglio 1985 Luogo di nascita :Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina

:Barcellona Pozzo di Gotto, provincia di Messina Segno zodiacale : Leone

: Leone Profilo Instagram ufficiale: @francescachillemi___

Biografia

Francesca Chillemi è nata a Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, il 25 luglio 1985 sotto il segno del Leone. Nel 2003 lascia il suo paese di origine per partecipare al concorso di Miss Italia che vince a soli 18 anni. Torna poi nella sua amata Sicilia dove si diploma presso il Liceo Classico. Dopo il diploma Francesca Chillemi inizia la carriera di modella grazie alla quale raggiungerà un successo e una popolarità incredibili.

Contemporaneamente Francesca Chillemi inizia a studiare recitazione e diventa la protagonista delle fiction italiane più amate. Tra le tante possiamo citare Un medico in famiglia, Il Commissario Montalbano, Squadra Antimafia, La bella e la Bestia, e Braccialetti Rossi, anche se il successo vero e proprio arriva grazie al ruolo di Azzurra in Che Dio ci aiuti. Francesca Chillemi ha recitato anche al fianco di Can Yaman nella fiction di successo di Canale 5 Viola come il mare.

Miss Italia 2003

Come già anticipato, nel 2003 Francesca Chillemi lascia il suo paese di origine, Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina, per partecipare al concorso di bellezza Miss Italia che vince a soli 18 anni.

Lavoro- Che Dio ci aiuti

Sono molte le fiction di cui Francesca Chillemi si è resa protagonista. Quella che le ha conferito una grande popolarità è senza ombra di dubbio Che Dio ci aiuti. Nella serie di Rai 1, Francesca Chillemi interpreta il ruolo di Azzurra Leonardi, un personaggio che interpreta ormai da moltissimo tempo e grazie al quale ha raggiunto una popolarità e un successo incredibili.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Francesca Chillemi oggi vive felicemente la sua vita al fianco del compagno Stefano Rosso. I due si sono incontrati per la prima volta nel 2010 e da quel momento non si sono più lasciati. Il loro amore è stato coronato dalla nascita di una meravigliosa bambina, Raina. In una recente intervista l’attrice di Che Dio ci aiuti ha raccontato della storia d’amore con il suo compagno con queste parole:

Ci siamo sentiti almeno per un anno prima di innamorarci. Rivisti, solo qualche volta. Stefano mi ha conquistato con la sua purezza. Chiedi a chiunque lo conosca: ha una limpidezza che affascina, è diretto. La prima persona che non mi ha raccontato balle.

Riguardo invece sua figlia, Francesca Chillemi ha dichiarato: