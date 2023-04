Chi è Filippo Laganà? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore che ha ispirato il film “Amici per la pelle”

Filippo Laganà è un giovane attore di successo, nonché figlio d’arte. Suo padre è infatti il grande Rodolfo Laganà. La vita di Filippo non è stata per niente facile, dal momento che il giovane attore è stato costretto a combattere contro un brutto male. Conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più sul suo conto: dalla carriera alla vita privata, ecco tutto quello che c’è da sapere su Filippo Laganà.

Biografia

Filippo Laganà è nato il 15 ottobre 1994 a Roma sotto il segno della Bilancia. Il giovane Filippo ha avuto modo di stare a contatto con il mondo dell’arte e dello spettacolo in generale sin da bambino: suo padre è infatti il grande Rodolfo Laganà, mentre sua madre è una fotografa. Forse non tutti sanno che, nonostante sia stato immerso nel mondo dell’arte sin dalla nascita, la passione del giovane attore è stata da sempre un’altra: la cucina. Per questo motivo, mentre frequentava il Liceo, decide di iscriversi ad un corso da chef. Purtroppo è stato costretto ad abbondare questa sua passione per via di un’allergia alla mano che lo ha impossibilitato a portare avanti il suo grande sogno.

Dopo il diploma Filippo Laganà decide di dedicarsi alla recitazione. Sono molti i lavori a cui il figlio di Rodolfo Laganà ha lavorato. Tra i tanti possiamo citare quello ricoperto nel film Miami Beach, per la regia di Carlo Vanzina. Filippo Laganà ha anche lavorato per alcune fiction molto amate dal pubblico del piccolo schermo italiano, come il Paradiso delle Signore. Sono questi lavori che hanno portato il giovane attore verso la strada del successo.

Il periodo della malattia

Come già anticipato, la vita di Filippo Laganà non è stata per niente semplice. Forse non tutti sanno che il giovane attore ha dovuto combattere contro una brutta malattia che lo ha costretto a prendersi una pausa dal lavoro per un po’ di tempo e che ha sconfitto grazie ad un trapianto di fegato.

Lavoro- Amici per la pelle

La storia di Filippo Laganà è diventata un film, Amici per la pelle, per la regia di Pierluigi Di Lallo e andato in onda su Rai 1 lo scorso 9 aprile. Tra i protagonisti c’è lo stesso Filippo che ricopre il ruolo di sé stesso. Il film parla di un ragazzo che sogna di seguire le orme artistiche di suo padre ma un giorno, mentre era a New York, accusa dei forti dolori addominali. Filippo è costretto a rientrare in Italia perché avendo l’assicurazione scaduta non può ricevere le cure necessarie.

Curiosità e Vita Privata

In una recente intervista Filippo Laganà ha dichiarato che la scuola non è mai stato il suo forte, tanto da rischiare la bocciatura in terza elementare. Nonostante ciò, il giovane attore parla benissimo lo spagnolo e lavora bene anche nel mondo del doppiaggio. Filippo ama molto lo sport e, nonostante sia stato costretto ad abbandonare la carriera da chef a causa di un’allergia alla mano, rimane sempre un grande appassionato di cucina.

Per quanto riguarda invece la sua vita sentimentale, sappiamo che Filippo Laganà è da tempo fidanzato ma non si conosce l’identità della ragazza in questione.