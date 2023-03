Chi é Federico Cesari? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore di “Buongiorno, mamma!”

Federico Cesari è un giovane attore conosciuto al pubblico del piccolo schermo italiano per le sue interpretazioni in Skam e nella fiction di successo di Canale 5 Buongiorno, mamma! Forse non tutti sanno che Federico Cesari è anche uno studente di medicina. Conosciamolo meglio e scopriamo qualcosa di più riguardo la sua vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Federico Cesari

Nome : Federico

: Federico Cognome : Cesari

: Cesari Data di nascita : 5 marzo 1997

: 5 marzo 1997 Luogo di nascita : Roma

: Roma Segno zodiacale : Pesci

: Pesci Profilo Instagram ufficiale: @fe_cesari

Biografia

Federico Cesari è nato a Roma il 5 marzo 1997 sotto il segno dei Pesci. In più di un’occasione l’attore di Buongiorno, mamma! ha confessato di essere molto legato alla sua famiglia, dal momento che lo ha appoggiato nella sua scelta di fare l’attore. Federico si avvicina al mondo della recitazione da bambino, quando ha la possibilità di recitare in alcune fiction di successo e in alcune pubblicità. Tra i lavori a cui il giovane Federico ha avuto la possibilità di partecipare possiamo citare I Cesaroni, dove interpreta il ruolo di Andy e dove lavora al fianco di Claudio Amendola, Alessandra Mastronardi ed Elena Sofia Ricci. Nel 2017 Federico Cesari è uno dei protagonisti di Don Matteo e di Skam Italia. Qui interpreta il ruolo di Martino Rametta, personaggio che sarà presente per quattro stagioni. Sempre nel 2017 l’attore di Buongiorno, mamma! recita nel film di Federico Moccia Non c’è campo.

Federico torna sul piccolo schermo nel 2020 con la serie La guerra è finita, dove interpreta il ruolo di Gabriel. Nel 2021 viene scelto nella fiction di successo di Canale 5 Buongiorno, mamma!, serie diretta da Giulio Manfredonia. Forse non tutti sanno che Federico Cesari è anche uno studente di Medicina e Chirurgia. In più di un’occasione l’attore ha ribadito che ha intenzione di portare avanti questo percorso insieme alla sua carriera di attore. Stando alle indiscrezioni, pare che attualmente Federico Cesari stia svolgendo l’internato nel reparto di Immunologia.

Lavoro- Buongiorno, mamma!

Nella fiction di successo di Canale 5 Buongiorno, mamma! Federico Cesari interpreta il ruolo di Federico. Si tratta di un personaggio che sta per diventare padre ma che non riesce ancora ad abituarsi a quest’idea e al fatto di essere il fidanzato di Sole, dal momento che non riesce ad abbandonare la sua vita da ragazzo spensierato.

Carriera e Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, e in particolar modo quella sentimentale, sappiamo che attualmente Federico Cesari è felicemente fidanzato con una ragazza di nome Camilla. A rendere pubblica la notizia è stato lui stesso durante un’intervista al giornale ‘Vanity Fair’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Sono felicemente fidanzato, ma cerco di essere discreto. Non vedo come una cosa necessaria farmi vedere con la mia ragazza, anche perché stiamo insieme da poco.

Il suo profilo Instagram di Federico Cesari è seguito da circa 300mila persone. Qui l’attore di Buongiorno, mamma! condivide spesso scatti relativi non solo alla sua vita lavorativa ma anche quotidiana.