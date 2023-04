Chi è Fabio Balsamo? Biografia, curiosità e lavoro sul protagonista di “LOL 3”

Oltre ad essere un membro del gruppo comico “The Jackal”, Fabio Balsamo è un noto attore e youtuber italiano. Quest’anno è approdata nella terza stagione della serie televisiva LOL-Chi Ride è Fuori. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulla sua carriera, lavori e vita privata.

Chi è Fabio Balsamo

Nome: Fabio

Fabio Cognome : Balsamo

: Balsamo Età: 34

34 Data di nascita: 2 gennaio 1989

2 gennaio 1989 Luogo di nascita: Casalnuovo di Napoli

Casalnuovo di Napoli Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione : Attore e YouTuber

: Attore e YouTuber Altezza: Non disponibile

Non disponibile Peso: Non disponibile

Non disponibile Colore occhi : Castani

: Castani Colore capelli : Neri

: Neri Profilo Instagram Ufficiale: balsamo_fabio

Biografia

Fabio Balsamo è un celebre attore e youtuber italiano nato a Casalnuovo di Napoli il 2 gennaio 1989. Il 38enne ha frequentato l’Università Popolare dello spettacolo di Napoli specializzandosi in arte drammatica. L’artista ho sempre nutrito una grande passione per l’arte dello spettacolo infatti si è trasferito anche in Francia per ben due mesi con lo scopo di studiare l’arte dei clown di strada.

Vita Privata

Fabio Balsamo è molto riservato e cerca sempre di tutelare la sua vita privata. Alla luce di questo, non sappiamo se attualmente sia impegnato in una relazione sentimentale o meno. Tuttavia, ha un profilo Instagram molto attivo dove pubblica contenuti relativi alla sua quotidianità e vita professionale.

Carriera

La carriera di Fabio Balsamo è iniziata nel 2014 quando è entrato a far parte del gruppo comico di The Jackal. Il comico è celebre per aver pubblicato insieme al suo gruppo una serie di video parodie sulla piattaforma di YouTube i quali poi sono diventati virali in rete. Il debutto nel mondo del cinema avviene nel 2015 quando recita in Babbo Natale non viene da nord. Oltre alle produzioni televisive, il comico ha recitato anche in diverse produzioni teatrali come Sei personaggi in cerca d’autore, Macbeth e Salomé. Successivamente, si è cimentato nel ruolo di uno dei protagonisti del primo film the The Jackal AFMV-Addio fottuti musi verdi.

Cinema

Babbo Natale non viene da Nord, regia di Maurizio Casagrande (2015)

Timballo, regia di Maurizio Forcella (2017) – cortometraggio

AFMV – Addio fottuti musi verdi, regia di Francesco Ebbasta (2017)

Uomo in mare, regia di Emanuele Palamara (2018) – cortometraggio

Beagle, regia di Giovanni Mazzitelli e Mario Vezza (2018) – cortometraggio

7 ore per farti innamorare, regia di Giampaolo Morelli (2020)

(Im)perfetti criminali, regia di Alessio Maria Federici (2022)

Falla girare, regia di Giampaolo Morelli (2022)

Beata te, regia di Paola Randi (2022)

Tre di troppo, regia di Fabio De Luigi (2023)

Programmi televisivi

Stasera tutto è possibile (Rai 2, 2019-2022)

Qui e adesso (Rai 3, 2020)

Name That Tune – Indovina la canzone (TV8, 2022)

Celebrity Hunted: Caccia all’uomo (Prime Video, 2022)

LOL – Chi ride è fuori (Prime Video, 2023)

