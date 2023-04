Chi è Elio Germano? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore de “L’incredibile storia dell’isola delle rose”

Elio Germano è senza ombra di dubbio uno degli attori più amati e apprezzati del nostro Paese. L’attore può vantare una carriera fatta di successi incredibili, segnata dalla vittoria di importanti premi. Conosciamolo meglio e scopriamo tutto quello che c’è da sapere sul suo conto, dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su Elio Germano.

Biografia

Elio Germano è nato a Roma il 25 settembre 1980 sotto il segno della Bilancia. L’attore conosce il mondo della recitazione quando era ancora un bambino. A otto anni viene infatti scelto per una pubblicità della Bauli e a dodici anni debutta al cinema nel film Ci hai rotto papà. Mentre frequenta il Liceo Scientifico G. B. Morgagni di Roma frequenta anche un corso di teatro nella scuola di recitazione Teatro e Azione. Da questo momento in poi Elio Germano inizia la sua scalata verso il successo: nel 1995 è il protagonista di uno spot del Kinder Bueno e nel 1999 lo rivediamo al cinema diretto da Carlo Vanzina nel film Il Cielo in una stanza.

Come già anticipato, Elio Germano ha avuto la possibilità di lavorare a progetti importanti. Tra i tanti lavori a cui ha partecipato possiamo citare Romanzo Criminale, Tutta la vita davanti, Un Medico in Famiglia 2, Padre Pio e Paolo Borsellino. Il vero e proprio successo arriva nel 2007 con il film Mio fratello è figlio unico, lavoro per il quale Elio Germano vince il David di Donatello. Nel 2020 è il protagonista del film Volevo nascondermi dove interpreta il ruolo del pittore Antonio Ligabue. Grazie alla sua immensa interpretazione Elio Germano vince l’Orso d’argento per il miglior attore al Festival di Berlino. Ma Elio è un attore molto attivo anche nell’ambito del teatro, dove è impegnato come regista. Queste sono state le parole pronunciate dall’attore dopo la vittoria dell’Orso d’argento al Festival di Berlino:

Voglio dedicare questo premio a tutti gli storti, tutti gli sbagliati, tutti gli emarginati. Tutti i fuori casta. E ad Antonio Ligabue, alla grande lezione che lui ci ha dato.

Lavoro- L’incredibile storia dell’isola delle rose

Nel 2020 Elio Germano è il protagonista del film L’incredibile storia dell’isola delle rose, per la regia di Sydney Sibilia. La pellicola parla di un ingegnere che costruisce la propria isola vicino le coste italiane, attirando in questo modo l’attenzione di tutto il mondo. Ma l’uomo è costretto ad affrontare una serie di guai quando il governo italiano dichiara nemico il nuovo Stato.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Elio Germano non si sa molto, dal momento che l’attore è molto riservato e preferisce vivere il suo privato nel massimo della riservatezza. In merito alla sua vita sentimentale sappiamo che Elio Germano è legato a Valeria dalla quale ha avuto due figli.

Riguardo la compagna dell’attore sappiamo che non lavora nel mondo dello spettacolo. Stando alle indiscrezioni, sembra che Valeria è un’insegnante di scuola elementare.