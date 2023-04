Chi è Clotilde Esposito? Biografia, lavoro e curiosità su Silvia di “Mare Fuori”

Clotilde Esposito è una giovane attrice italiana che in questi ultimi mesi ha raggiunto la massima popolarità grazie all’interpretazione del ruolo di Silvia nella fiction di successo Mare Fuori. Conosciamo meglio l’attrice e scopriamo qualche curiosità sul suo conto. Dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere su Clotilde Esposito.

Indice

Chi è Clotilde Esposito

Nome : Clotilde

: Clotilde Cognome : Esposito

: Esposito Data di nascita : 20 aprile 1997

: 20 aprile 1997 Luogo di nascita : Napoli

: Napoli Segno zodiacale : Toro

: Toro Profilo Instagram ufficiale: @aboutclo

Biografia

Clotilde Esposito è nata a Napoli il 20 aprile 1997 sotto il segno del Toro. La passione per la recitazione e per lo spettacolo in generale nasce quando Clotilde era ancora una bambina. Nonostante ciò, l’attrice non ha mai tralasciato gli studi e ha sempre trovato l’appoggio della sua famiglia. Sono stati infatti i suoi genitori ad accompagna sui vari set quando era ancora minorenne. Come già anticipato, l’attrice di Mare Fuori, nonostante la sua grande passione per la recitazione, ha deciso di non tralasciare gli studi ed ha conseguito la laurea in Giurisprudenza.

Il 2013 è l’anno del debutto di Clotilde Esposito sul piccolo schermo. L’attrice compare infatti in Pupetta- Il coraggio e la passione e l’anno dopo fa parte del cast di Furore- Il vento della speranza. Nello stesso anno compare in Milionari e nel 2015 fa parte del cast di Sotto copertura. Ma il grande successo di Clotilde è senza ombra di dubbio legato alla fiction targata Rai Play Mare Fuori. Nel 2023 Clotilde, insieme agli altri attori della fortunata fiction, si esibisce sul palco dell’Ariston, al Festival di Sanremo, per cantare la sigla della serie.

Lavoro- Mare Fuori

Come già anticipato, il grande successo di Clotilde Esposito è legato senza ombra di dubbio alla fiction Mare Fuori. Qui l’attrice interpreta il ruolo di Silvia, una ragazza adolescente interessata che usa la seduzione come sua arma principale per attirare l’attenzione dei ragazzi. Silvia si trova in carcere per possesso di cocaina. Tuttavia, è innocente in quanto è stata ingannata e incastrata dal ragazzo che frequentava.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata di Clotilde Esposito, e in particolar modo quella sentimentale, non si sa molto. L’attrice è infatti molto riservata e cerca sempre di separare la sfera professionale da quella privata. Nonostante ciò, in questi ultimi mesi sono emersi numerosi gossip riguardo Clotilde. Alcuni giornali di cronaca rosa hanno messo al centro del gossip l’attrice per l’inizio di un flirt con Massimiliano Caiazzo, il quale sarebbe però legato alla ballerina di Amici di Maria De Filippi Elena D’Amario.

Il profilo Instagram di Clotilde Esposito è seguito da più di 400mila followers. Qui l’attrice di Mare Fuori condivide scatti inerenti non solo alla sua vita professionale ma anche privata. Forse non tutti sanno che Clotilde ha la passione, oltre che per la recitazione, anche per la moda e la fotografia. In alcune interviste si è definita molto scaramantica, per questo motivo porta sempre con sé un ciondolo a forma di corno.