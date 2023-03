Chi è Brenda Lodigiani? Biografia, lavoro e curiosità sulla protagonista di “LOL 3”

Brenda Lodigiani è una delle protagoniste iste più amate e popolari della terza stagione di LOL – Chi Ride è Fuori. Ecco tutto quello che c’è dasapere sulla sua biografia, vita privata carriera e qualche curiosità.

Indice

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brenda Lodigiani (@brenda_lodigiani)

Chi è Brenda Lodigiani

Nome: Brenda

Brenda Cognome : Lodigiani

: Lodigiani Età: 35

35 Data di nascita: 30 dicembre 1987

30 dicembre 1987 Luogo di nascita: Sant’Angelo Lodigiano

Sant’Angelo Lodigiano Segno Zodiacale: Capricorno

Capricorno Professione : Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed ex ballerina

: Attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed ex ballerina Altezza: 1,65 cm

1,65 cm Peso: 54 kg

54 kg Colore occhi : azzurri

: azzurri Colore capelli : biondo

: biondo Profilo Instagram Ufficiale: brenda_lodigiani

Biografia

Brenda Lodigiani è una celebre attrice, imitatrice, conduttrice televisiva e radiofonica ed ex ballerina italiana nata il 30 dicembre 1987 a Sant’Angelo Lodigiano, nella provincia di Milano. Durante la sua infanzia intraprende gli studi di danza classica e moderna jazz. Successivamente debutta nel mondo della televisione come ballerina e conduttrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brenda Lodigiani (@brenda_lodigiani)

Vita Privata

Per quanto riguarda la vita privata della 35enne non abbiamo a disposizione molte informazioni a riguardo. Tuttavia, la donna è molto attiva su Instagram dove condivide contenuti relativi alla sua quotidianità famiglia e vita professionale. L’attrice è legata da tanti anni con Federico Teoldi. I due hanno dato alla luce due figli, nel 2017 e nel 2020.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brenda Lodigiani (@brenda_lodigiani)

Carriera

La carriera di Brenda Lodigiani inizia nel 2015 quando approda nel mondo della televisione come conduttrice su Disney Channel. Le sue capacità catturano l’attenzione nazionale e così entra a far parte anche del programma di Rai 2, Scorie, in cui interpreta la fatina di Il Prato Della Dantasia e poi imita Arisa A partire dal 2010 entra a far parte del cast di Quelli Che Il Calcio e nello stesso anno è una presentatrice dello show di MTV Total Request Live On The Road. Nell’estate del 2011 conduce lo show Coca-Cola Vip Dub MTV mentre in autunno approda su Sky Uno. Nel 2013 è la volta della serie TV Bye Bye Cinderella su La5 e nello stesso anno recita in Un Fidanzato Per Mia Moglie. Dopo tanti altri successi ottenuti nel corso degli anni, adesso è una delle star di LOL-Chi Ride è Fuori.

Cinema

Un fidanzato per mia moglie, regia di Davide Marengo (2014)

Italiano medio, regia di Maccio Capatonda (2015)

Riso, amore e fantasia, regia di Ettore Pasculli (2016)

Si muore tutti democristiani, regia de Il Terzo Segreto di Satira (2018)

Mollo tutto e apro un chiringuito, regia di Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi (2021)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Brenda Lodigiani (@brenda_lodigiani)

Televisione