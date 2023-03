Chi è Beatrice Arnera? Biografia, lavoro e curiosità sull’attrice di “Buongiorno, mamma!

Beatrice Arnera è una delle protagoniste della fiction di successo di Canale 5 Buongiorno, mamma! La serie racconta della famiglia Borghi e in particolar modo della storia d’amore tra Guido e Anna, genitori di quattro figli: Francesca, Jacopo, Sole e Michelino. Conosciamo meglio Beatrice Arnera e scopriamo qualche curiosità su di lei, dalla carriera alla vita privata: ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chi è Beatrice Arnera

Nome : Beatrice

: Beatrice Cognome : Arnera

: Arnera Data di nascita : 31 ottobre 1995

: 31 ottobre 1995 Luogo di nascita : Acqui Terme, provincia di Alessandria

: Acqui Terme, provincia di Alessandria Segno zodiacale : Scorpione

: Scorpione Profilo Instagram ufficiale: @beatrice.arnera

Biografia

Beatrice Arnera è nata il 31 ottobre 1995 ad Acqui Terme, in provincia di Alessandria, sotto il segno dello Scorpione. L’arte e lo spettacolo in generale sono stati sempre presenti nella vita di Beatrice; sua madre è infatti una cantante lirica. Per questo motivo ha trascorso i suoi primi anni di vita accompagnando sua madre nelle tournée tra l’Italia l’Europa. Dopo il diploma conseguito presso il Liceo Classico, Beatrice decide di trasferirsi a Roma dove inizia a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, prendendo parte a diversi progetti.

Tra i tanti possiamo citare Il Commissario Montalbano, Non c’è campo, Puoi baciare lo sposo, AFMV- Addio fottuti musi verdi e Un passo dal cielo. Il 2018 è un anno molto importante per Beatrice Arnera dal momento che diventa una delle protagoniste della serie Fox Romolo + Giuly: La guerra mondiale italiana. Nel dettaglio, si tratta di una parodia della tragedia di Shakespeare che racconta la lotta di classe tra Roma Nord e Roma Sud. Il suo grande talento le ha permesso di conquistare 16º Premio Kineo, premio dedicato alle giovani promesse del cinema italiano. Beatrice Arnera è anche vincitrice del Premio Prospettiva al 18° gLocal Film Festival. Il grande successo dell’attrice arriva però con la serie di Canale 5 Buongiorno, mamma! Forse non tutti sanno che nel 2019 Beatrice ha iniziato a muovere i primi passi anche nel mondo della musica. In questo anno, infatti, ha pubblicato il suo primo singolo musicale intitolato ‘Ho’.

Lavoro- Buongiorno, mamma!

Come già anticipato, il grande successo di Beatrice Arnera è dovuto alla fiction di Canale 5 Buongiorno, mamma! Qui l’attrice interpreta Agata Scalzi, un personaggio forte e fragile allo stesso tempo. Agata è convinta che nella sua vita sia successo qualcosa di brutto e pensa che i protagonisti della serie, Guido e Anna, siano in qualche modo responsabili di ciò.

Curiosità e Vita Privata

Sbirciando il profilo Instagram di Beatrice Arnera, che ad oggi può contare circa 250mila followers, è possibile reperire informazioni riguardo la sua vita privata. Sappiamo infatti che l’attrice di Buongiorno, mamma! è legata da maggio 2021 all’attore Andrea Pisani, uno dei protagonisti del duo comico i PanPers.

Sulla sua pagina Instagram Beatrice Arnera condivide spesso scatti inerenti non solo al suo lavoro ma anche riguardo la sua privata e in particolar modo riguardo la storia d’amore che vive con l’attore e comico.