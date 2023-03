Chi è Barry Keoghan? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore de “Gli Spiriti dell’Isola”

Gli Spiriti dell’Isola è un film diretto da Martin McDonagh che racconta la storia di due amici il cui legame è messo a dura prova quando uno dei due decide di troncare con l’altro, in apparenza senza alcun motivo valido. Tra i protagonisti spicca il nome di Barry Keoghan: scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere sull’attore.

Indice

Chi è Barry Keoghan

Nome : Barry

: Barry Cognome : Keoghan

: Keoghan Data di nascita : 17 ottobre 1992

: 17 ottobre 1992 Luogo di nascita : Dublino

: Dublino Segno zodiacale : Bilancia

: Bilancia Profilo Instagram ufficiale: @keoghan92

Biografia

Barry Keoghan è nato il 17 ottobre 1992, sotto il segno della Bilancia, a Dublino. Stando alle notizie circolanti sul web, l’infanzia dell’attore non è stata affatto semplice. A causa della dipendenza da eroina da parte di sua madre, il giovane Barry e suo fratello vengono affidati a diverse famiglie affidatarie. Alla scomparsa della madre dell’attore, avvenuta nel 2004, lui e suo fratello vengono affidati alla nonna e alla zia.

Il 2011 è un anno molto importante per Barry Keoghan. Questo, infatti, è l’anno in cui inizia a recitare e in cui decide di iscriversi alla National Performing Arts School di Dublino. Nel 2011 il giovane Barry recita nel film Fair City, mentre nel 2013 è il protagonista di Love/Hate. Il successo di Barry Keoghan è dato sicuramente dal ruolo che l’attore interpreta nel film Il sacrificio del cervo sacro, dove recita al fianco di Colin Farrell e Nicole Kidman. Grazie alla sua splendida interpretazione, Barry vince l’Irish Film and Television Award, premio che riceve come miglior attore non protagonista. Nello stesso anno, inoltre, viene scelto per interpretato a parte di Martin Lang nel film Dunkirk.

Lavoro- Gli Spiriti dell’Isola

Come già anticipato, Gli Spiriti dell’Isola è un film diretto da Martin McDonagh che racconta la storia di due amici il cui legame è messo a dura prova quando uno dei due decide di troncare con l’altro, in apparenza senza alcun motivo valido.

Nel film Barry Keoghan interpreta il figlio di un poliziotto il cui ruolo si rivelerà fondamentale per tutta la durata del film. L’attore è talmente bravo in questo ruolo che riesce a contraddistinguersi in un cast fatto di grandi interpreti.

Curiosità e Vita Privata

Per quanto riguarda la sua vita privata, sappiamo che Barry Keoghan è un grande appassionato di pugilato. Spesso l’attore ha prestato la sua immagine per il grande marchio di Dior. Riguardo invece la sua vita sentimentale, c’è da dire che oggi l’attore vive felice al fianco della compagna Alyson Sandro.

Lo scorso agosto l’attore de Gli Spiriti dell’Isola ha sorpreso i suoi followers con un post Instagram davvero inaspettato. L’attore ha infatti annunciato la nascita del suo primo figlio, il piccolo Brando. Barry Keoghan ha condiviso uno scatto che lo ritrae insieme alla sua compagna e al piccolo, al quale ha dedicato queste parole:

Benvenuto nel branco ragazzo mio B R A N D O.

Barry e Alyson sono fidanzati dal 2021. Riguardo la compagna dell’attore sappiamo davvero molto poco. Pare che Alyson abbia 30 anni e nella vita lavorerebbe come dentista.