Chi è Artem Tkachuk? Biografia, lavoto e curiosità sull’attore di “Mare Fuori”

Chi è Artem Tkachuk

Nome: Artem

Artem Cognome : Tkachuk

: Tkachuk Età: 22

22 Data di nascita: 7 luglio 2000

7 luglio 2000 Luogo di nascita: Ucraina

Ucraina Segno Zodiacale: Cancro

Cancro Professione : Attore

: Attore Altezza: Non disponibile

Non disponibile Peso: Non disponibile

Non disponibile Profilo Instagram Ufficiale: artemwog

Biografia

Artem Tkachuk è un giovane attore nato in Ucraina il 7 luglio 2000. L’attore è cresciuto nel quartiere Salicelle di Afragola, in provincia di Napoli ed è proprio qui che è nata in lui la passione per la recitazione. Occhi azzurri, labbra carnose e carnagione scura, il 22enne rappresenta uno degli attori emergenti più amati e popolari nel mondo del cinema italiano.

Vita Privata

Essendo una persona molto privata, non abbiamo a disposizione molto informazioni in merito alla vita privata di Artem Tkachuk. Tuttavia, è noto un triste episodio che ha lo ha travolto all’improvviso la sua vita. Il ragazzo è stato accoltellato. Costretto a difendersi da ben 15 persone, pensavo di morire. Nel dettaglio, in quell’occasione, il 22enne si trovava insieme ad un suo amico quando sono stati avvicinati da un gruppo di ragazzini in via Calabritto intorno alle 3.00 di notte. Fortunatamente, è stato trasportato subito in ospedale dove gli hanno diagnosticato una prognosi di 20 giorni.

Lavoro e Carriera

La carriera di Artem Tkachuk ha avuto inizio quasi per gioco nella città di Napoli. Era un giorno qualsiasi quando il ragazzo si trovava in un bar del capoluogo partenopeo dove stavano svolgendo dei casting per Gomorra. Artem non ci ha pensato due volte a lasciare la sua foto con il numero di telefono di sua madre. L’inaspettata chiamata è giunto circa un anno dopo. Infatti, Massimiliano Pacifico desidera l’attore per i casting del film La Paranza Dei Bambini dove si è cimentato nei panni di Tyson. Successivamente, un altro grande successo arriva nel 2019 quando prende parte al cast della serie tv Mare Fuori la quale è diventata un vero e proprio fenomeno mondiale. Qui ha interpretato Pino, un personaggio con alle spalle un’infanzia un po’ travagliata, così come quella dell’attore.

Il personaggio di Pino, in Mare Fuori

Nella serie tv targata Rai Play Mare Fuori, il 22enne interpreta il personaggio Pino. Quest’ultimo si sente oppresso dalla società e dal luogo in cui vive. A causa della violenza subita, il ragazzo sembra essere afflitto dalla rabbia e dal rancore ma nonostante questo, dentro di lui si nasconde un’anima buona. In occasione di un’intervista, Artem aveva dichiarato di rispecchiarsi molto in questo personaggio.

Il personaggio di Tyson, in La Paranza Dei Bambini

Ne La Paranza Dei Bambini, il diretto interessato interpreta Tyson. Si tratta di un personaggio molto dinamico e che non ha paura di niente e nessuno. Ama la vita, la libertà e il rischio. Non tutti sanno che il nome “Tyson” è stato scelto dallo stesso attore per recitare nella pellicola tratta dal romanzo di Roberto Saviano.

Curiosità

