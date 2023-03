Chi è Antonio Milo? Biografia, lavoro e curiosità sull’attore de “Il Commissario Ricciardi”

Il Commissario Ricciardi è una delle fiction più amate di questo periodo. La serie parla di Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario di polizia che indaga su alcuni casi che si verificano a Napoli negli anni Trenta durante il periodo fascista. Tra i protagonisti dell’amata fiction spunta il nome Antonio Milo: conosciamolo meglio e scopriamo qualche curiosità su di lui.

Chi è Antonio Milo

Nome : Antonio

: Antonio Cognome : Milo

: Milo Data di nascita : 4 maggio 1968

: 4 maggio 1968 Luogo di nascita : Castellamare di Stabia

: Castellamare di Stabia Segno zodiacale : Toro

: Toro Profilo Instagram ufficiale: @antoniomiloofficial

Biografia

Antonio Milo è nato il 4 maggio 1968 a Castellamare di Stabia sotto il segno del Toro. La passione per la recitazione in lui nasce quando era solo un bambino e con il passare degli anni nell’attore matura la decisione di fare di questa sua passione un vero e proprio lavoro. Per questo motivo dal 1987 al 1990 frequenta l’accademia e partecipa anche a diversi seminari di tecniche recitative. Queste sue esperienze si presenteranno per Antonio Milo come un vero e proprio trampolino di lancio per realizzare il suo sogno più grande: quello di diventare un attore.

Oltre ad essere molto presente nel piccolo schermo, forse non tutti sanno che Antonio Milo ha partecipato a diversi lavori teatrali. Tra i tanti possiamo citare L’imbecille, La giara, e Otello. Il 1993 è l’anno in cui l’attore debutta sul grande schermo con il film Caro Diario, diretto da Nanni Moretti. Come già anticipato, Antonio Milo è molto attivo sul piccolo schermo dove ha partecipato a numerose fiction di successo. Tra le tante possiamo citare Cuore, Cefalonia, Il figlio della Luna, Assunta Spina e Gomorra. Il grande successo di Antonio Milo è però legate ad una delle fiction più amate del piccolo schermo italiano: Il Commissario Ricciardi.

Lavoro- Il Commissario Ricciardi

Antonio Milo è uno dei protagonisti della fiction di successo di Rai 1 Il Commissario Ricciardi. La serie ha come protagonista Luigi Alfredo Ricciardi, un commissario di polizia che vive nella Napoli degli anni Trenta in pieno regime fascista. Nella fiction Antonio Milo interpreta il ruolo di Raffaele Maione, un brigadiere che ha vissuto uno dei dolori più grandi della sua vita: la morte del figlio Luca, un agente di polizia morto mentre era in servizio. Il brigadiere Maione affianca il protagonista della fiction, interpretato da Lino Guanciale, in una serie di mistero da risolvere.

Curiosità e Vita Privata

Riguardo la vita privata di Antonio Milo, e in particolar modo quella sentimentale, c’è da dire che è totalmente avvolta nel mistero. Non sappiamo infatti se l’attore sia single, fidanzato o sposato e se abbia o meno dei figli. Inutile cercare queste informazioni sul suo profilo Instagram dove l’attore condivide scatti inerenti esclusivamente al suo lavoro.

Senza ombra di dubbio tiene molto a mantenere separate la sfera lavorativa da quella privata e vuole vivere il suo privato nel massimo della riservatezza e lontano da quella luce dei riflettori a cui è costantemente esposto per via del suo lavoro.