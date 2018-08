Titolo originale: On chesil beach

Regia: Dominic Cooke

Cast: Saoirse Ronan, Emily Watson, Billy Howle, Anne-Marie Duff, Samuel Wesr, Bebe Cave, Adrian Scarborough, Jonjo O’Neil

Genere: drammatico, colore

Durata: 105 minuti

Produzione: Gran Bretagna, 2017

Distribuzione: Cinema Distribuzione

Data di uscita: 6 dicembre 2018

Una storia d’amore tratta dai romanzi di Ian McEwan: due giovani sposi innamorati che convivono però con la paura di sfiorarsi, condizionati dallo spirito puritano di un’Inghilterra alle porte della rivoluzione sessesuale.

Chesil Beach: l’amore nella gabbia dei pregiudizi sociali

Florence, una giovane violinista e Edwar, un giovane studente di storia, si innamorano a prima vista nella rigida Inghilterra dei primi anni ’60. I due vivono una relazione felice e serena, tanto che decidono presto di sposarsi, ma la dolce favola rosa finirà durante la luna di miele nella celebre spiaggia di ciottoli di Chesil Beach.

I due ragazzi, entrambi vergini, la prima notte di nozze si ritrovano impreparati all’occasione e vivono nel terrore di deludersi e di compiere un atto considerato tabù. I due protagonisti si ritroveranno così intrappolati nella rete delle pressioni sociali, che spingerà Florence ed Edward ad intraprendere due destini molto diversi tra loro.

Chesil Beach: gli anni ’60, il decennio che plasmò il futuro

Per Florence ed Edward l’amore viene messo in crisi in quella che per noi rappresenta invece l’apoteosi del matrimonio, la luna di miele. Il mondo in cui prendono le piede le vicende del film di Dominc Cooke è però molto diverso dal nostro. Il cambiamento è però alle porte, gli anni sessanta stanno per sconvolgere quella società arcaica in cui i due protagonisti si ritrovano inspiegabilmente intrappolati.

La penna di Ian McEwan non racconta così un amore impossibile tempestato di ostacoli, ma un amore che gli stessi ragazzi soffocano con le loro mani, in quanto vittime di convinzioni sociali opprimenti contro le quali inizialmente era difficile trovare il coraggio di ribellarsi.