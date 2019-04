Charlie’s Angels (2019)

Regia: Elizabeth Banks

Cast: Kristen Stewart, Elizabeth Banks, Naomi Scott, Patrick Stewart, Ella Balinska, Sam Claflin

Genere: Azione, Avventura, Commedia, colore

Durata: n/d

Produzione: Usa, 2019

Distribuzione: Warner Bros Italia

Data di uscita: 24 ottobre 2019

Torna sui grandi schermi il trio cult degli anni '70, le Charlie's Angels sono pronte a scuotere anche la seconda decade del nuovo millennio con un reboot firmato Elizabeth Banks.

Charlie's Angels: una nuova avvincente avventura

Gli Angeli sono tornati e hanno il volto di Kristen Stewart, Naomi Scott e Ella Balinska, tre bellissime ragazze pronte a essere messe continuamente alla prova in ogni missione dal misterioso Charlie. Stavolta il trio non è però solo, una forte e compatta schiera di donne aiuta loro a risolvere i casi più insidiosi. Nel cast troviamo anche grandi nomi maschili come Sam Claflin e Patrick Stewart.

Charlie's Angels: tre generazioni di angeli

Le Charlie's Angels debuttano nel 1976 con l'omonima serie sul canale tv statunitense ABC, affermandosi fin da subito come un grande successo di pubblico. La serie andò in onda per 5 anni, fino al 1981, con la totalità di 118 episodi trasmessi. Durante la realizzazione spesso i volti delle Charlie's Angels cambiarono con il susseguirsi delle stagioni, ma i primi tre Angeli furono le stupende Sabrina Duncan, Jill Munroe e Kelly Garrett. Diretto da McG nel 2000 esce nei cinema mondiali l'omonimo film, interpretato da Cameron Diaz, Drew Barrymore e Lucy Liu, un trio esplosivo che nel 2003 veste nuovamente i panni degli Angeli nel sequel "Charlie's Angels - Più che mai", stavolta affiancate e combattute dall'icona degli anni '90 Demi Moore. Entrambi i film si rivelano campioni di incassi al botteghino, contribuendo a far entrare nella memoria collettiva il mito delle tre spie più affascinanti del cinema, ora reinterpretate con coraggio dall'attrice e regista Elizabeth Banks.