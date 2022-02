Biografia

Filmografia (Dreux, 18 maggio 1956) Una regista che come pochi sa raccontare storie di donne e di affermazione della propria individualità. Una regista amata dai Festival Dopo aver studiato recitazione comica con Antoine Vitez, Catherine Corsini dirige tre cortometraggi nei primi anni ’80, tutti premiati. A 30 anni realizza il suo primo lungometraggio, “Poker”, un film noir su una donna e la sua dipendenza dal gioco d’azzardo. In seguito dirige un film per la TV “Interdit D’Amoir”, che ha avuto successo nei diversi festival cinematografici in cui è stato presentato. Nel 1994 il suo “Les Amoreux” è stato selezionato a Cannes nella sezione Cinéma en France, ottenendo un grande successo di critica. L’anno successivo realizza “Jeunesse sans Dieu”, anche quest’opera viene presentata a Cannes nella stessa sezione. "La Novelle Eve" e la fama internazionale La Corsini raggiunge maggior fama con “La Nouvelle Eve - Una relazione al femminile”, presentato nella sezione Panorama della Berlinale nel 1999. Segue nel 2001 “La Répétition - L’altro amore”, selezionato a Cannes nel 2001 per il Concorso Ufficiale. La regista gira nel 2003 ”The very Merry Widows”, il cui titolo originale è “Mariées mais Pas Trop”, cui segue nel 2006 “Les Ambitieux”, entrambi presentati al Festival del Cinema di Roma. Il suo settimo lungometraggio, “L’amante inglese”, presentato al Festival Internazionale del Cinema di Toronto è stato un grande successo sia Francia che all’estero. La Corsini è di nuovo a Cannes, nella sezione Un Certain Regard nel 2013 con “Trois Mondes”. Il film viene successivamente presentato a Toronto, vincendo poi il Golden Bayard per la Migliore Sceneggiatura a Namur. Continua a dirigere film premiati nei festival e apprezzati dal pubblico "La Belle Saison", vincitore del premio Locarno Piazza Grande Variety, viene nominato per due César nel 2016. Con "Un Amour Impossible", porta sul grande schermo il romanzo di Christine Angot, e riceve i premi SACD, Henri Langlois ed Alice Guy, oltre a quattro nomine per i César 2019 (Migliore attrice, Migliore promessa femminile, Miglior adattamento, Migliore musica). Il suo ultimo film, "Parigi, tutto in una noltte" ("La Fracture"), con Valeria Bruni Tedeschi, Marina Foïs e Pio Marmaï, è stato presentato in Concorso nella Selezione Ufficiale dell’edizione 2021 del Festival del Cinema di Cannes ed è candidato a 6 César. E' questo un film intenso che attraverso un'analisi dei singoli offre uno spaccato del malessere sociale che attanaglia la Francia. Maria Grazia Bosu FILMOGRAFIA

2021 PARIGI, TUTTO IN UNA NOTTE (LA FRACTURE)

2018 UN AMOUR IMPOSSIBLE

2015 LA BELLE SAISON

2012 TROIS MONDES

2009 L’AMANTE INGLESE

2006 LES AMBITIEUX

2003 MARIÉES MAIS PAS TROP

2001 LA RÉPÉTITION – L’ALTRO AMORE

1999 LA NOUVELLE ÈVE – UNA RELAZIONE AL FEMMINILE 1995 JEUNESSE SANS DIEU (Tv)

1994 LES AMOUREUX

1991 INTERDIT D’AMOUR (Tv)

1988 POKER