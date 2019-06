[tab title="Trama"]

Regia: Arantxa Echevarria

Cast: Zaira Morales, Rosie Rodriguez, Carolina Yuste, Moreno Borja, Rafaela León, Antonio Heredia

Genere: Drammatico, colore

Durata: 103 minuti

Produzione: Spagna, 2018

Distribuzione: ExitMedia

Data di uscita: 27 giugno 2019

"Carmen Y Lola", applauditissimo alla Quinzane Des Realisateurs del Festival di Cannes 2018 e vincitore di due premi ai Goya Awards 2019, è una pellicola girata da Arantxa Echevarria interamente con attori non professionisti e appartenenti alla comunità gitana della periferia di Madrid, rappresentata in tutti i suoi aspetti: arcaici, conservativi, partriarcali e dipendente da vincoli religiosi e familiari fuori dal tempo. Il film racconta la storia d'amore romantica tra due giovani donne, scritta dalla regista stessa.

Carmen Y Lola: l'autenticità ed il folclore di un mondo sconosciuto

"Carmen Y Lola" è il primo lungometraggio di Arantxa Echevarría, girato con la camera in spalla tra mercatini, case e quartieri della periferia di Madrid, puntando sul realismo e sulla verità nella caduta dell'ultimo tabù: il lesbismo nella comunità gitana, che vede questa realtà come una possessione demoniaca o una grave malattia, forte di una fede religiosa che supera ogni limite, in cui la donna viene concepita per fare figli e servire l'uomo fino alla morte, nel più assoluto maschilismo.

Una pellicola realizzata in nome della libertà, per porre l'attenzione, con sensibilità estrema, su un problema che viene nascosto, impedendo a queste donne di vivere serenamente i loro legami amorosi alla luce del sole, senza nascondersi o fuggire.

Una storia di mondi celati, di ragazze costrette a piegarsi e a lottare, uno sguardo sull'arretratezza di una mentalità di periferia, che è anche confine e limite, in una negazione forzata di scelte di vita.