Cari Compagni!: un classico film russo diretto da un sempre grande Andrey Konchalovskiy

É un fatto realmente accaduto quello raccontato in “Cari Compagni!” di Andrey Konchalovskiy, in Concorso al Lido. Nel 1962, sotto Kruschev in un paese allo sbando ci fu uno sciopero in una fabbrica. Le piazze si riempirono di gente di ogni età con il ritratto di Lenin. L’esercitò sparò sui rivoltosi e furono almeno 24 i morti sul posto. Furono feriti 87 persone e alcuni vennero condannati a morte. In molti sparirono nel nulla, sepolti in fosse comuni senza darne notizia alle loro famiglie. Questa storia terribile fu secretata per anni e venne fuori solo nel 1990.

Una pagina di storia scomoda per il regime sovietico

In un festival veneziano fatto con coraggio da Barbera, ma per ora povero di film epocali, l’opera di Andrey Konchalovskiy si presenta come una vera chicca. Il racconto, fatto tutto in un meraviglioso bianco e nero, è un chiaro richiamo al cinema del passato. Eppure, la narrazione è quanto mai moderna.

I protagonisti della microstoria, che fanno parte della grande storia, sono Lyudmila (Julia Vysotsakaya) madre singola di una ragazza e funzionaria di partito. La sua fedeltà al regime sembra incrollabile, finché, non si rende conto che la figlia potrebbe essere una delle vittime della strage.

La donna ha come mito Stalin, controcorrente con il nuovo corso del Comitato Centrale. Per disperazione accetta l’aiuto di un agente del Kgb in un road movie alla ricerca del posto dove potrebbe essere sepolta la figlia. La messa in scena di Konchalovsky è estremamente equilibrata. I toni drammatici della realtà si confondono con le immagini patriottiche che passano in televisione.

Le note del coro “Cari Compagni” fanno a pugni con la miseria del popolo russo. C’è qualcosa di molto contemporaneo in questo film che potrebbe parlare della situazione che stiamo vivendo. In fondo, “Cari Compagni!”, non si limita a raccontare un preciso fatto storico del passato. Al centro della narrazione c’è soprattutto la manipolazione del regime sulla gente, cui si nasconde per default la verità.

L’interpretazione di Julia Vysotsakaya, già vista in “Paradise” vincitore del Leone d’Argento a Venezia 73 dello stesso regista, è meritevole di una Coppa Volpi, ma potremmo già scommettere per un premio bis a Andrey Konchalovskiy per un’opera che riesce a raccontare il presente passando dal passato.

Ivana Faranda