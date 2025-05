Cannes 2025: il festival del cinema adotta un codice di abbigliamento severo per il red carpet

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di Cannes del 2025 si prepara a un’edizione caratterizzata da un cambio di rotta significativo nel dress code del red carpet. Con l’introduzione di nuove regole, gli organizzatori hanno deciso di mettere un freno a look audaci e provocatori, segnando la fine di un’era di trasparenze e nudità integrali. Questo aggiornamento mira a promuovere un’immagine di maggiore decenza e eleganza, riflettendo un approccio più tradizionale e controllato.

Il nuovo codice di abbigliamento: divieti e restrizioni

Il festival ha ufficialmente comunicato che la nudità integrale è ora vietata sul tappeto rosso e in tutte le aree del festival. Gli abiti eccessivamente voluminosi, in particolare quelli con strascichi lunghi, non saranno più tollerati. Questa decisione segna una netta inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, in cui le star sfoggiavano outfit audaci e provocatori.

Nel 2021, per esempio, Bella Hadid aveva indossato un abito di Schiaparelli che presentava un trompe-l’œil dorato a forma di polmoni, mentre Kendall Jenner aveva scelto un vestito di Alexandre Vauthier che sembrava più un’illusione di tessuto che un abito tradizionale. Julia Fox, nota per il suo approccio audace alla moda, aveva fatto della nudità una parte integrante del suo stile. Con il nuovo codice, Cannes sembra voler ripristinare un senso di eleganza più sobria, allontanandosi da scelte stilistiche che avevano suscitato polemiche.

Le motivazioni dietro il cambiamento

La decisione di adottare un codice di abbigliamento più severo è stata giustificata dagli organizzatori come un aggiornamento necessario per riflettere regole già esistenti. Tuttavia, l’accento posto sulla nudità integrale ha sollevato interrogativi. Non è chiaro se ci siano stati eventi specifici che abbiano portato a questa rigidità, ma è difficile non considerare l’impatto delle recenti apparizioni di personaggi come Kanye West e Bianca Censori, che hanno sfoggiato look al limite della nudità. Sebbene il red carpet di Cannes sia un contesto diverso rispetto ad altre manifestazioni, come i Grammy, è evidente che le scelte stilistiche di alcune celebrità abbiano influenzato le decisioni degli organizzatori.

L’importanza del flusso e dell’etichetta

Oltre al divieto di nudità, il nuovo codice si concentra anche sugli abiti voluminosi. Questa restrizione sembra avere motivazioni pratiche, mirate a garantire un flusso regolare degli ospiti sul tappeto rosso e a semplificare la logistica dei posti a sedere nelle sale. Riferimenti a eventi passati, come l’abito “a nuvola” indossato da Tems agli Oscar 2023, evidenziano le difficoltà create da scelte stilistiche eccessive. Cannes, quindi, intende evitare situazioni che possano ostacolare l’esperienza degli spettatori e degli ospiti.

La sicurezza e le precedenti esperienze

La reputazione di Cannes in merito alla sicurezza e al rispetto del dress code è ben nota. In passato, ci sono stati episodi in cui invitati sono stati respinti per non aver rispettato le norme di abbigliamento, come nel caso della “crisi dei tacchi” di dieci anni fa. Anche se alcune regole sono state successivamente allentate, il nuovo divieto sulla nudità e sugli abiti ingombranti sembra voler ripristinare un certo rigore. Rimane da vedere come queste nuove regole verranno applicate alle celebrità di alto profilo.

Possibili eccezioni per le star

Nonostante il nuovo codice di abbigliamento, ci si chiede se le celebrità che rappresentano i marchi più prestigiosi del festival possano ricevere un trattamento speciale. È plausibile che alcune star possano trovare modi creativi per interpretare le nuove regole, magari con scelte stilistiche che includano trasparenze o volumi studiati. Il Festival di Cannes 2025 si preannuncia, quindi, come un’edizione in cui il glamour dovrà confrontarsi con un codice di abbigliamento più restrittivo.

Con l’avvicinarsi dell’evento, l’attenzione sarà rivolta al tappeto rosso, per osservare come le star si adatteranno a queste nuove direttive e se la ricerca di decenza riuscirà a temperare l’audacia che ha sempre caratterizzato il festival. La sfida stilistica è appena iniziata e promette di essere avvincente.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!