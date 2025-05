Cannes 2025: nuove regole sul dress code per il festival, vietata la nudità e i selfie

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Festival di Cannes, uno degli eventi cinematografici più prestigiosi al mondo, si svolgerà dal 17 al 24 maggio 2025. Quest’anno, la kermesse ha introdotto nuove regole riguardanti il dress code sul red carpet, con l’obiettivo di mantenere un certo standard di decenza e rispetto. Tra le novità più rilevanti, spicca il divieto di abiti trasparenti e di qualsiasi forma di nudità, che non sarà tollerata nemmeno in altre aree del festival. Le nuove disposizioni sono state pubblicate sul sito ufficiale della manifestazione e mirano a garantire un’atmosfera di eleganza e sobrietà.

Regole sul dress code: no alla nudità e abiti voluminosi

Le nuove direttive stabiliscono chiaramente che la nudità è vietata sul tappeto rosso, una decisione che segue le polemiche suscitate da alcuni outfit audaci indossati in passato, come quello di Bella Hadid nel 2022. Gli organizzatori hanno sottolineato che “per motivi di decenza, la nudità è vietata sul tappeto rosso, così come in qualsiasi altra area del festival”. Inoltre, non sono ammessi abiti voluminosi, in particolare quelli con lunghi strascichi, che potrebbero ostacolare il flusso degli ospiti e complicare la disposizione dei posti a sedere all’interno del teatro.

Il personale addetto all’accoglienza avrà il compito di garantire il rispetto di queste regole, con l’obbligo di vietare l’accesso al tappeto rosso a chi non si attiene alle nuove disposizioni. Questa mossa è stata accolta con reazioni miste, poiché alcuni vedono la necessità di mantenere un certo livello di eleganza, mentre altri ritengono che tali restrizioni possano limitare l’espressione individuale degli artisti.

Modifiche alle calzature e divieto di borse ingombranti

Oltre alle restrizioni sugli abiti, il festival ha anche aggiornato le norme riguardanti le calzature. Da quest’anno, sono ammesse scarpe eleganti e sandali senza tacco, ma le sneakers rimangono escluse. Questa decisione arriva dopo le proteste di alcune attrici, come Julia Roberts e Kristen Stewart, che in passato hanno criticato l’obbligo di indossare tacchi alti. Nel 2016, durante la premiere di “Money Monster“, Julia Roberts si era tolta le scarpe con tacco 12, mentre nel 2018 Kristen Stewart aveva fatto lo stesso alla premiere di “Blackkklansman“. Questi momenti hanno segnato un cambiamento nel modo in cui le donne possono esprimere il proprio stile al festival.

In aggiunta, le borse e gli zaini di grandi dimensioni non saranno ammessi sul tappeto rosso. Gli ospiti potranno utilizzare armadietti messi a disposizione per riporre i propri effetti personali, garantendo così un ambiente più ordinato e gestibile.

Divieto di selfie tra star e fan

Un’altra novità di quest’edizione è il divieto di selfie, che non sarà consentito nemmeno tra le celebrità. Questa decisione mira a mantenere un’atmosfera più intima e professionale durante l’evento, evitando distrazioni e interruzioni. La scelta di vietare i selfie è stata motivata dalla volontà di preservare l’attenzione sul cinema e sulle opere presentate, piuttosto che sulle interazioni sociali che spesso caratterizzano i red carpet.

Queste nuove regole sul dress code e sul comportamento al Festival di Cannes rappresentano un tentativo di riportare l’attenzione sull’arte cinematografica, mantenendo al contempo un livello di eleganza e rispetto per l’evento. Con l’inizio del festival, sarà interessante osservare come queste disposizioni influenzeranno l’atmosfera e le interazioni tra gli ospiti.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!