Eurovision 2025: Stasera la prima semifinale su Rai 2, i pronostici dei bookmakers

Stasera, alle 21.00, su Rai 2 andrà in onda la prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025, un evento musicale che coinvolge 37 paesi europei e l’Australia. La competizione culminerà nella finale di sabato 17 maggio, dove i partecipanti si sfideranno per la vittoria. I bookmakers hanno già iniziato a scommettere sui possibili vincitori, con la Svezia e l’Austria che emergono come le favorite. Il cantante italiano Lucio Corsi, pur trovandosi al 13° posto nelle previsioni, potrebbe riservare sorprese, come già accaduto in passato.

I favoriti per la vittoria: Svezia e Austria

La Svezia sarà rappresentata dal trio KAJ, composto da Kevin Holmström, Axel Åhman e Jakob Norrgård. Sebbene il gruppo sia nato in Finlandia nel 2009, sono i primi finlandesi a rappresentare la Svezia all’Eurovision. Il loro brano, “Bara Bada Bastu“, combina elementi di umorismo e nostalgia, mescolando melodie folk nordiche con pop contemporaneo e performance teatrali. I KAJ sono attualmente i favoriti, con una probabilità di vittoria stimata del 35% e quote che oscillano tra 2.6 e 2.9. Tuttavia, la Svezia ha già trionfato nell’Eurovision 2023 con Loreen, il che rende la possibilità di una vittoria consecutiva piuttosto complessa.

In competizione con i KAJ c’è JJ, il cui vero nome è Johannes Pietsch. Nato in Austria nel 2001 e cresciuto a Dubai, JJ ha già guadagnato notorietà nel panorama musicale lirico, avendo partecipato a produzioni come “Il flauto magico” di Mozart. Il suo brano “Wasted Love” è una potente esibizione che ha colpito i giurati. Le sue probabilità di vittoria sono del 22%, con quote tra 3.25 e 4.

Altri concorrenti di rilievo: Francia, Israele e Paesi Bassi

La Francia sarà rappresentata da Louane, una cantante di successo che ha vinto “The Voice” a soli 16 anni. Con oltre dieci anni di carriera alle spalle e un premio César per la canzone del film “La famiglia Bélier“, Louane porta all’Eurovision il brano “Maman“. Questo pezzo è stato eseguito per la prima volta durante un evento sportivo allo Stade de France e ha una probabilità di vittoria dell’11%, con quote che variano tra 6 e 8.

Per Israele, Yuval Raphael è una giovane artista che ha esordito nel mondo della musica solo nel 2024. La sua canzone “New Day Will Rise” è carica di emozione e speranza, e secondo i bookmakers ha circa il 6% di possibilità di vincere.

Infine, Claude, un cantante originario della Repubblica Democratica del Congo e residente nei Paesi Bassi, è un altro potenziale vincitore. Nominato “Miglior artista dell’anno” dalla stazione radio belga Qmusic, Claude ha pubblicato il suo album di debutto “Parler Français” e ha una probabilità di vittoria del 4%.

La situazione italiana: Lucio Corsi e Gabry Ponte

Passando all’Italia, Lucio Corsi, con il suo brano “Volevo essere un duro“, si trova attualmente al 13° posto nelle classifiche dei bookmakers, con una probabilità di vittoria inferiore all’1%. Le sue quote variano da 51 a oltre 100, una posizione che potrebbe sorprendere considerando il successo che il brano sta riscontrando sulle piattaforme di streaming. È interessante osservare se le quote cambieranno nel corso della settimana.

Gabry Ponte, in gara per San Marino con “Tutta l’Italia“, si posiziona un paio di posti sotto Corsi, al 15° posto. Anche se il suo nome è noto a livello internazionale, il brano presentato non ha ancora convinto del tutto gli esperti del settore, con probabilità di vittoria simili a quelle di Corsi.

L’Eurovision 2025 si preannuncia quindi come un evento ricco di sorprese e colpi di scena, con artisti di talento pronti a dare il massimo per conquistare il pubblico e la giuria.

