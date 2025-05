Lucio Corsi in gara all’Eurovision Song Contest 2025: il debutto atteso per il 17 maggio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 13 maggio 2025 segna l’inizio della 69esima edizione dell’Eurovision Song Contest, un evento musicale che coinvolge 37 Paesi e che si svolge in Svizzera, precisamente a Basilea. Questa edizione è particolarmente significativa poiché riporta la competizione alle sue origini, dove tutto ebbe inizio nel 1956. La prima semifinale si svolgerà in diretta su Rai 2, con Gabriele Corsi e BigMama alla conduzione, promettendo uno spettacolo ricco di emozioni e sorprese.

Lucio Corsi: il portabandiera dell’Italia

Lucio Corsi, cantautore toscano e secondo classificato al Festival di Sanremo 2025, rappresenterà l’Italia nella finale del 17 maggio. Grazie alla sua posizione di diritto, Corsi si unisce agli artisti dei Paesi ‘Big Five‘, tra cui Germania, Francia, Spagna e Regno Unito, oltre alla Svizzera, nazione ospitante. Il suo brano “Volevo essere un duro“, vincitore del Premio della Critica Mia Martini a Sanremo, ha già ottenuto un grande successo, essendo certificato disco d’oro e facente parte dell’omonimo album che ha conquistato la vetta della classifica Fimi. L’attesa per la sua esibizione è palpabile, con la speranza di un ottavo piazzamento consecutivo per l’Italia nella top 10.

La prima semifinale: come si svolgerà

La prima semifinale dell’Eurovision vedrà 15 nazioni competere per 10 posti disponibili nella finale. Ogni artista avrà l’opportunità di presentarsi attraverso una clip video che mostrerà un’attrazione svizzera, in cui sarà accolto da un anfitrione locale. Questa innovativa presentazione mira a creare un legame tra i partecipanti e il Paese ospitante. Oltre a Lucio Corsi, ci sono altri artisti con legami con l’Italia che attireranno l’attenzione. Gabry Ponte, noto DJ e producer torinese, rappresenterà San Marino con il brano “Tutta l’Italia“, mentre l’estone Tommy Cash porterà sul palco “Espresso Macchiato“, una satira della cultura italiana. Altri artisti italiani, come Kolë Laça e Beatriçe Gjergji, parteciperanno per l’Albania, dimostrando quanto l’Eurovision sia un evento che unisce diverse culture.

Dettagli della serata inaugurale

La serata di apertura dell’Eurovision sarà caratterizzata da un tributo alle origini della competizione, con un racconto del primo Eurovision Song Contest, vinto dalla Svizzera nel 1956. Durante la serata, ci sarà un omaggio a Cèline Dion, che nel 1988 trionfò con “Ne partez pas sans moi“. Il suo successo, che ha segnato la storia del concorso, sarà celebrato da artisti che hanno partecipato all’edizione precedente. La serata si concluderà con un’esibizione di Jørgen Olsen, noto per la sua vittoria nel 2000 con “Fly on the Wings of Love“, che presenterà una nuova versione del brano, mantenendo il messaggio di unità che caratterizza l’Eurovision.

La copertura mediatica dell’evento

Rai Radio 2, come radio ufficiale dell’Eurovision Song Contest 2025, offrirà una copertura completa dell’evento, trasmettendo in diretta radio e video. Gli ascoltatori potranno seguire le storie e i brani dei semifinalisti, con approfondimenti e curiosità. Inoltre, Rai Pubblica Utilità garantirà la sottotitolazione e l’audiodescrizione della diretta, rendendo l’evento accessibile a un pubblico più ampio. L’Eurovision Song Contest 2025 promette di essere un’edizione memorabile, ricca di musica, cultura e celebrazioni.

