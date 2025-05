L’Eurovision Song Contest 2025: Inizio Scoppiettante a Basilea con il Turquoise Carpet

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

A Basilea, la città svizzera che ospita l’Eurovision Song Contest 2025, si è aperta ufficialmente la settimana dedicata alla musica europea. La cerimonia del Turquoise Carpet ha dato il via all’evento, con una passerella di 1,3 chilometri che ha attraversato il centro cittadino. Le 37 delegazioni partecipanti hanno sfilato tra le strade, accolte da fan e media, creando un’atmosfera di grande entusiasmo.

Lucio Corsi rappresenta l’Italia all’Eurovision 2025

L’Italia sarà rappresentata da Lucio Corsi, che ha accettato di partecipare all’Eurovision Song Contest 2025 dopo la rinuncia di Olly, il vincitore del Festival di Sanremo. Corsi, che ha conquistato il secondo posto a Sanremo, porterà sul palco europeo il suo brano “Volevo essere un duro”. La scelta di Corsi da parte della Rai sottolinea l’importanza di dare visibilità a talenti emergenti e di continuare la tradizione italiana di partecipazione a questo prestigioso evento musicale.

La decisione di Corsi di rappresentare l’Italia è stata accolta con entusiasmo dai fan, che vedono in lui un artista capace di esprimere emozioni autentiche attraverso la sua musica. Il brano “Volevo essere un duro” promette di essere una riflessione profonda e personale, capace di toccare il cuore di chi ascolta. La sua partecipazione all’Eurovision rappresenta un’importante opportunità per Corsi di farsi conoscere a livello internazionale e di condividere il suo messaggio con una vasta audience.

La cerimonia del Turquoise Carpet a Basilea

La cerimonia del Turquoise Carpet ha segnato un momento storico per l’Eurovision, con una passerella di 1,3 chilometri, la più lunga mai realizzata per l’evento. Il percorso è iniziato dal Rathaus, il municipio di Basilea, e si è diretto verso l’Eurovision Village, situato nei pressi di Riehenring. Gli artisti hanno sfilato a bordo di tram d’epoca, appositamente decorati per l’occasione, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Durante la sfilata, le delegazioni hanno avuto l’opportunità di interagire con i fan e i media, rispondendo a domande e condividendo le loro aspettative per la competizione. Questo momento di celebrazione ha rappresentato non solo l’inizio dell’Eurovision, ma anche un’importante occasione per promuovere la cultura musicale europea e il talento degli artisti partecipanti. La cerimonia ha messo in luce la passione e l’impegno di tutti coloro che lavorano dietro le quinte per rendere possibile un evento di tale portata.

Le dichiarazioni di Lucio Corsi e Gabry Ponte

Durante la cerimonia, Lucio Corsi ha avuto modo di esprimere il significato profondo del suo brano “Volevo essere un duro” ai microfoni della drag queen Odette Hella’Grand. Corsi ha dichiarato: “Questo mondo ci vuole forti come pietre, perfetti come fiori, ma non è sempre possibile e spesso è difficile diventare ciò che si era sognato”. Le sue parole risuonano come un invito a riflettere sulle sfide quotidiane e sull’importanza di rimanere fedeli a se stessi, nonostante le pressioni esterne.

Gabry Ponte, che rappresenta San Marino con il brano “Tutta l’Italia”, ha condiviso le sue emozioni durante l’evento. Ha rivelato di essere una persona timida nella vita privata e che stare dietro la console musicale rappresenta per lui una sorta di protezione. Ponte ha descritto la sua canzone come un inno alla danza collettiva, sottolineando il potere unificante della musica. Le sue parole evidenziano come la musica possa essere un mezzo per superare le barriere e creare connessioni tra le persone.

Prossimi appuntamenti dell’Eurovision Song Contest 2025

L’Eurovision Song Contest 2025 proseguirà con le semifinali, programmate per il 13 e il 15 maggio, seguite dalla finale che si terrà il 17 maggio. Gli eventi saranno trasmessi in diretta su Rai 1, RaiPlay e Rai Radio2, permettendo a milioni di spettatori di seguire le esibizioni degli artisti in gara. Questo evento rappresenta un’importante vetrina per la musica europea e un’opportunità per celebrare la diversità culturale attraverso le canzoni e le performance artistiche.

