Eurovision 2025: Yuval Raphael rappresenta Israele tra minacce e polemiche a Basilea

Yuval Raphael, una giovane artista di 24 anni, è stata scelta per rappresentare Israele all’Eurovision Song Contest 2025, che si svolgerà a Basilea. La sua selezione è avvenuta dopo un evento drammatico che ha segnato la sua vita: la sopravvivenza all’attacco di Hamas durante il Nova Festival del 7 ottobre 2023, dove si è salvata fingendosi morta per otto ore. La sua storia personale, unita alla sua canzone “New Day Will Rise”, rappresenta un messaggio di resilienza e speranza, ma ha anche suscitato una serie di polemiche e preoccupazioni.

Minacce durante l’evento di apertura

L’evento di apertura dell’Eurovision a Basilea ha visto Yuval Raphael come protagonista, ma non senza controversie. Durante la cerimonia, un manifestante pro-Gaza ha compiuto un gesto minaccioso nei suoi confronti, simulando un taglio alla gola e sputando verso la delegazione israeliana. Questo episodio ha sollevato allarmi e ha portato l’emittente pubblica israeliana Kan a denunciare l’accaduto alle autorità svizzere. La sicurezza dell’artista e della delegazione israeliana è diventata una priorità, considerando l’atmosfera tesa e le polemiche che circondano la sua partecipazione al concorso.

Reazioni e misure di sicurezza

La canzone “New Day Will Rise”, scelta da Yuval Raphael per rappresentare Israele, è stata vista come un simbolo di speranza in un periodo difficile. Tuttavia, la selezione dell’artista ha generato dibattiti accesi. Alcuni critici sostengono che la sua storia personale possa politicizzare l’Eurovision, un evento tradizionalmente apolitico. Le preoccupazioni per la sicurezza di Yuval sono aumentate, con segnalazioni di minacce e insulti ricevuti online. La European Broadcasting Union ha preso posizione, ribadendo l’importanza di mantenere l’Eurovision un evento inclusivo e privo di connotazioni politiche. L’EBU ha condannato ogni forma di abuso o molestia nei confronti degli artisti, sottolineando che la partecipazione di Israele è conforme alle regole del concorso e che gli artisti non dovrebbero essere bersaglio di attacchi per decisioni al di fuori del loro controllo.

Nonostante le polemiche e le minacce, Yuval Raphael ha dimostrato una forte determinazione nel voler condividere il suo messaggio attraverso la musica. La sua presenza all’Eurovision rappresenta non solo un’opportunità per esprimere la propria arte, ma anche un atto di coraggio in un contesto difficile e complesso. La sua storia e la sua musica potrebbero diventare un simbolo di speranza per molti, in un momento in cui il mondo ha bisogno di unità e comprensione.

