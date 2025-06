Rai3 presenta le novità autunnali: Federico Quaranta e Luciano Violante tra i protagonisti

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

L’autunno del 2026 si preannuncia ricco di novità per il palinsesto di Rai3, con l’arrivo di programmi che promettono di intrattenere e informare il pubblico. Federico Quaranta sarà il conduttore di “Il Provinciale“, un programma che ha già ottenuto un buon riscontro negli anni, come sottolineato da Angelo Mellone, Direttore dell’Intrattenimento Day Time di Rai. Durante un’intervista con l’Adnkronos, Mellone ha condiviso dettagli sull’offerta autunnale della rete, presentata a Napoli.

Novità su Rai1: Tiberio Timperi e il segmento Mattina News

Rai1 si prepara a lanciare il nuovo segmento “Mattina News“, condotto da Tiberio Timperi, che collaborerà con il Tg1. Mellone ha evidenziato la solidità della rete, affermando che gli ascolti sono così positivi che non ci sono intenzioni di apportare modifiche significative al palinsesto. La forza di Rai1 è evidente, e il Direttore ha confermato che il programma continuerà a mantenere la sua attuale struttura.

Rai2 e l’arrivo di Luciano Violante

Un’importante novità per Rai2 è l’ingresso di Luciano Violante, ex presidente della Camera, che parteciperà al programma “BellaMà” condotto da Pierluigi Diaco. In questo spazio, Violante affronterà temi legati all’educazione civica, un argomento di grande rilevanza sociale. Mellone ha sottolineato quanto sia necessario discutere di educazione civica, evidenziando l’importanza di affrontare questi temi in un contesto pubblico.

Nuovi programmi su Rai3: Caffè Italia e altri progetti

Tra le novità di Rai3, spicca il programma di costume “Caffè Italia“, condotto da Greta Mauro e Pino Strabioli. Mellone ha descritto la sperimentazione come un tratto distintivo della rete, sottolineando l’importanza di introdurre volti nuovi nel panorama televisivo. La direzione di Rai3 si propone come un punto di riferimento per l’innovazione, contribuendo a costruire un palinsesto variegato e interessante.

Riflessioni sui successi e sugli errori del passato

Riflettendo sui successi della stagione, Mellone ha citato programmi come “Unomattina“, “Storie italiane“, “La vita in diretta” e “È sempre Mezzogiorno“, che hanno ottenuto risultati eccellenti. Tuttavia, ha anche riconosciuto che non tutte le scelte fatte sono state ottimali. In particolare, ha menzionato “Binario2“, un programma a cui tiene molto, e ha espresso il desiderio di collocarlo in un orario diverso rispetto alle sette di mattina. Mellone ha affermato che, nonostante le sfide, è normale avere qualche errore in un contesto di successo.

Con l’avvicinarsi della nuova stagione, il Direttore ha invitato a mettersi al lavoro, sottolineando l’importanza di affrontare le sfide con determinazione e impegno. La Rai si prepara a un autunno ricco di novità, con l’obiettivo di continuare a intrattenere e informare il pubblico italiano.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!