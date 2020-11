Calibro 9: un omaggio di Toni D’Angelo al filone prenoir

Arriva da molto lontano "Calibro 9" di Toni D’Angelo, che si riallaccia al cult movie di Fernando Di Leo girato nel 1972 e intitolato “Milano calibro 9”, considerato da Tarantino “Il miglior poliziesco italiano”.

Il protagonista di “Calibro 9” è il rampante Fernando Piazza (Alessio Boni), figlio di un piccolo criminale ucciso e anche lui coinvolto in strane attività. Si avvale, per i suoi affari della collaborazione di una brillante hacker (Jessica Cressy), che riesce a far sparire una grossa cifra di denaro di proprietà dell’‘ndrangheta. Per salvarsi, l'uomo si troverà a lottare insieme con un’ex fidanzata della famiglia di un boss calabrese. Il tutto pilotato con maestria da un poliziotto interpretato da Marco Bocci.

“Calibro 9” un film Fuori Concorso del Torino Film Festival 2020

Bilancia perfettamente presente e passato la pellicola del regista partenopeo che rende palese come le cose nella malavita non siano cambiate molto.

Se Di Leo parlava nel 1972 di una valigetta piena di soldi, adesso i cento milioni di euro transitano per il web grazie alla bravura di una 'smanettona' usata ad arte da un avvocato privo di scrupoli.

Tutta la vicenda si dipana tra vari luoghi nel mondo ma un filo sottile unisce Anversa alla Calabria, passando ovviamente per la città degli affari italiani per antonomasia: Milano.

Il passato bussa alla porta di Fernando, dopo l’uscita di galera di Rocco (Michele Placido), l’uomo che ha vendicato anni prima la morte del padre.

Al centro della vicenda c'è la famiglia e la gabbia in cui crescono i figli dei malavitosi, da cui non riescono mai a uscire. Ne è prigioniera la bella Maia Corapi (Ksenia Rapporport), ma anche lo stesso Fernando e sua madre, interpretata da Barbara Bouchet.

“Calibro 9”, che per il numero delle location è all’altezza della saga di “Mission Impossible”, ha una narrazione brillante. Del resto, in un mondo globalizzato, la grande delinquenza è una ragnatela grande che si espande ovunque. Pur non essendo un sequel, come detto da D’Angelo in diverse interviste, il film del 2020 e quello del 1972 sono legati profondamente. E la stessa Bouchet fa da raccordo tra i due apparendo in entrambi. C’è una grande attenzione alla figura femminile, attraverso personaggi ben disegnati come quello della nipote del boss Don Mimmo Corapi che non può rifiutare le sue stesse radici.

Toni D’Angelo porta a Torino un ritratto del mondo contemporaneo

“Calibro 9” è un’opera ben costruita che riesce ad arrivare anche allo spettatore che non conosce il film di Di Leo. Ottimo il cast che dà linfa vita al film di genere noir, facendo l’occhiolino all’action movie americano. Un’ottima prova per un regista che ha già dimostrato il suo talento in passato e che mette in scena una linea virtuale di continuità con un vecchio cult.

Ivana Faranda