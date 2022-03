Regia: Chiara Bellosi

Bellosi Cast: Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano, Barbara Chichiarelli, Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Alessio Praticò, Paola Tintinelli, Claudia Salerno, Germana Petavrachi, Rachele Petavrachi

Durata: 96 minuti

Produzione: Italia, 2022

Distribuzione: Istituto Luce Cinecittà

Data di uscita: 24 marzo 2022

“Calcinculo" è la seconda regia di Chiara Bellosi dopo l'esordio con “Palazzo di Giustizia”. Il film è basato su un soggetto di Lucia Giovenali e Maria Teresa Venditti, la sceneggiatura scritta a quattro mani, Luca De Bei e la stessa Venditti, è stata la vincitrice nel 2018 del Premio Solinas e della Borsa di Studio Chiara Sbarigia per celebrare, si cita testualmente, il "talento nel raccontare i personaggi e l'universo femminile".

Dopo la presentazione alla 72esima Berlinale, in concorso nella sezione Panorama, il film arriva al cinema il 24 marzo distribuito da Luce Cinecittà. La pellicola – una produzione tempesta con Rai Cinema in co-produzione con tellfilm – vede come protagonisti l’esordiente Gaia Di Pietro, Andrea Carpenzano e Barbara Chichiarelli. Nel cast anche Giandomenico Cupaiuolo, Francesca Antonelli, Claudia Salerno e Alessio Praticò.

Calcinculo : la trama

Protagonista è Benedetta, una quindicenne a cui la famiglia sta stretta. Il padre è assente, la madre, che ha rinunciato a malincuore al sogno di diventare ballerina le sta addosso controllandola nell’alimentazione. Un giorno, il caso vuole che conosce Amanda, con cui entra subito in confidenza e che vorrebbe seguire nel suo mondo sregolato, ma che le permette finalmente di conoscere un briciolo di libertà. Ed ecco il mix perfetto di dramma e speranza: una teenager obesa, una genderqueer nomade e una famiglia che soffoca i sogni e le speranze. Essere randagia, allora, può diventare la soluzione più immediata per prendere la vita a “calci in culo”, prima che sia la vita a farlo.