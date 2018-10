Butterfly – Recensione: un film singolare, dove i protagonisti delle vicende impersonano se stessi

Alessandro Gassigoli e Casey Kauffman portano sullo schermo la vera storia di Irma Testa, campionessa italiana di boxe, divisa tra la passione sportiva e il desiderio di vivere appieno la propria giovinezza e gli affetti più cari.

Cresciuta in una parte del napoletano, dove la frontiera tra ciò che è legale e ciò che non lo è risulta davvero labile, la boxe è stata per Irma ciò che ha riempito le sue giornate sin dall’infanzia, e che grazie al suo "maestro", il grande Lucio Zurlo, l’ha portata alla ribalta nazionale, catapultandola lontano da casa, per allenarsi con la nazionale. Zurlo è un punto di riferimento, per aver scovato e fatto emergere veri talenti, e per dare attraverso la sua palestra un’alternativa alla strada a molti giovani del posto.

Butterfly: un docufilm coinvolgente in cui è di scena la realtà

La telecamera si muove quasi addosso ai protagonisti, che interpretano se stessi con grande naturalezza. Pur non essendo attori navigati, la loro è una prova notevole, dalla quale traspare il grande amore per ciò che fanno e il grande desiderio di raccontarsi con sincerità. Muovendosi spesso senza un vero e proprio copione, Irma e i suoi cari riescono a comunicare al pubblico affanni ed emozioni. Lo sguardo della telecamera nel vissuto della giovane è un chiaro esempio di come la vita di uno sportivo, anche titolato e noto, non sia affatto semplice: all'inizio c’è l’entusiasmo e la passione, poi, quando le aspettative crescono, le tensioni sono tante e difficili da gestire, soprattutto per una ragazzina, che, senza quasi neanche rendersene conto, si ritrova a essere la prima donna italiana a qualificarsi alle Olimpiadi per la boxe femminile. Rio 2016 sembra a portata di mano, ma le cose non risultano così semplici come immaginato, portando nella sportiva una grave crisi interiore, attraverso la quale poter riscoprire se stessa.

Butterfly: la nostra "Million Dollar Baby" parla napoletano

"Butterfly" di Cassigoli e Kauffman centra l’obiettivo, portando alle platee la straordinaria vita dell’atleta, da Torre Annunziata al ring di Rio, concentrandosi con cura sulle difficoltà post olimpiade e sui dubbi che l’hanno assalita. Irma in fondo è una ragazza come tante, confusa tra le sue aspirazioni e la paura di perdere qualcosa di irrecuperabile, tant’è la dedizione che la boxe a questi livelli implica.

"Butterfly" è un film solare, piacevole, un esperimento riuscito, un modo insolito di raccontare una storia.

Maria Grazia Bosu