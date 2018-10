Titolo originale: Hermanos

Regia: Pablo Gonzalez

Cast: Alejandro Buitrag, Rodrigo Hernández Jerez, Emilia Ceballos, Jairo Camargo, Ana Maria Sánchez.

Genere: drammatico, colore

Durata: 89 minuti

Produzione: Colombia, 2018

Distribuzione: n/d

Data di uscita: n/d

"Brothers" è film drammatico del regista Pablo Gonzalez presentato nella Selezione ufficiale della tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Brothers: una storia di violenza e caos

"Brothers" segue le vicende di Federico Fierro, un uomo che, dopo aver scontato una pena di sette anni per complicità in una rapina finita male, torna nella sua città natale, dove il tempo sembra essersi fermato.

La madre continua a voler bene al figlio nonostante il passato da criminale così come il padre continua, invece, a essere diffidente. Non è cambiato nulla neanche nella vita del fratello del protagonista, Ramiro, che è sempre coinvolto in affari loschi.

Federico cerca di tornare a una vita normale, trovando lavoro in una miniera, ma presto resta immischiato in una questione di debiti tra Ramiro e uno spietato criminale locale. I due fratelli finiscono in una spirale di violenza e caos dalla quale tenteranno in ogni modo di scappare.