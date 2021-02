Bronx: delle pistolettate come si conviene

Questo dramma poliziesco distribuito Netflix, scritto e diretto dal regista francese Olivier Marchal, è fatto a regola d’arte. Presenta una storia criminale ricca di avvenimenti, con delle pistolettate come si conviene. Ci sono dei film che allettano, al di là del metro narrativo, ma soprattutto per un sensazionalismo elettrizzante che fa stare con gli occhi spalancati e la mente goduriosamente impostata in modalità “occhio a cosa sta per succedere”; “Bronx” diremmo che rientra perfettamente in questa lista.

É girato prevalentemente a Marsiglia, città fascinosa e tribolata, col suo porto, in particolare, che fa venir in mente romanticismi delinquenziali d’altri tempi, l'ideale insomma per ambientarci un poliziesco. Ha i suoi tempi, per carità, non è un film ritmicamente vertiginoso ma, al contrario, razionalmente costruito attraverso uno sviluppo diegetico severo e costante.

Il topos della lealtà contro la corruzione attraverso lo scontro fra bande

Perenne dicotomia sovente raccontata nelle pellicole di genere, il topos della lealtà contro la corruzione viene qui clinicamente reso attraverso i toni accesi dello scontro fra bande, dal quale emerge sottaciuto ma chiaro come il sole della Costa Azzurra il rispetto se non anche l'intesa fra sbirri e malavitosi, la quale porta curiosamente fino a un oscuro scenario esistenzialista in cui i “buoni” non sono tipicamente buoni e i “cattivi” non sono tipicamente cattivi.

Il cast è valevole e sufficientemente coeso, agisce con freddezza ma anche con un ardore emotivo quasi impensabile. Non mancano nomi noti (Jean Reno e perfino una rediviva Claudia Cardinale), per il resto si tratta di un manipolo di interpreti mezzi sconosciuti che mettono in campo una serie di recitazioni davvero capaci di intrattenerti perfettamente per due belle ore.

Mirko Tommasi