“Bride”con Scarlett Johansson su Apple TV+

“Bride“,nuovo film realizzato con la collaborazione dello studio A24, arriverà su Apple TV+ e avrà tra i protagonisti l’attrice Scarlett Johansson.

“Bride” e la sua protagonista Scarlett Johansson

Scarlett Johansson produrrà e sarà la protagonista del film di fantascienza “Bride” per Apple e A24.

Come riportato da Variety, “Bride“un film la cui trama segue la storia di un brillante imprenditore che creerà una donna che potrà essere la moglie ideale. Questa donna artificiale, interpretata da Scarlett Johansson, rifiuterà il suo creatore, e sarà costretta a fuggire dalla sua esistenza confinata, confrontandosi con un mondo che la vedrà come un mostro. Durante la sua fuga, troverà la sua vera identità e la forza di ricostruire se stessa.

Il film sarà prodotto da Johansson e Jonathan Lia con la loro compagnia, These Pictures e co-prodotto da Keenan Flynn.

La sceneggiatura sarà scritta da Lauren Schuker Blum nota per “Orange Is the New Black“, Rebecca Angelo nota per “Wolfman” e Sebastián Lelio.

Scarlett Johansson ha ottenuto quest’anno le nomination agli Academy Award per “Storia di un matrimonio” nella categoria miglior attrice e per “Jojo Rabbit” nella categoria miglior attrice non protagonista.

Ha anche recitato in “Avengers: Endgame”.

Sebastián Lelio ha vinto l’Oscar per il miglior film internazionale per “Una donna fantastica“.

Il film di fantascienza arriverà su Apple TV+

“Bride” si unirà ai lungometraggi di Apple TV+ e A24, insieme al prossimo film di Sofia Coppola “On the Rocks” e “The Sky Is Everywhere” con Cherry Jones e Jason Segel.

La Apple Original Films farà inoltre debuttare: “Killers of the Flower Moon” di Martin Scorsese, con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro; “Emancipation” del regista Antoine Fuqua, interpretato e prodotto da Will Smith; “Swan Swan” con Mahershala Ali e Naomie Harris; “Snow Blind” con Jake Gyllenhaal; e “Sharper” con Julianne Moore.

Scarlett Johansson e These Pictures saranno rappresentate da CAA e Morris Yorn.

Sebastián Lelio sarà rappresentato da 42 MP, Management 360 e Granderson Des Rochers.

Erika Zagari

23/10/2020