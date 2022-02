Box office USA: vince su tutti Tom Holland

(Box office USA: incassi 18 – 20 febbraio) Il re del box office USA è Tom Holland che, dopo aver dominato per settimane con “Spider-Man: No Way Home”, torna a essere protagonista del botteghino con “Uncharted”. Secondo classificato “Dog”, commedia con Channing Tatum, seguito da “Spider-Man: No Way Home” che torna nuovamente sul podio.

Box office USA: “Uncharted” primo

Sembra che Tom Holland sia diventato una vera e propria miniera d’oro per l’industria cinematografica. Analizzando la classifica di questa settimana ci rendiamo conto, infatti, che l’interprete è protagonista di due pellicole che occupano il podio del box office USA.

Avevamo già immaginato che “Uncharted” avrebbe avuto un esordio vincente, ma mai avremmo pensato che la pellicola che possiamo considerare una sorta di prequel della serie di videogiochi di successo della Sony registrasse una vittoria così schiacciante. La pellicola ha debuttato infatti con 44.155.000 dollari, raccolti in 4.275 sale e una media di 11.929 dollari a sala.

Anche la seconda posizione è occupata da un esordiente: “Dog” di Channing Tatum e Reid Carolin ha incassato 15.135.000 tra venerdì e domenica con una media di 4.908 dollari per schermo in 3.677 sale.

Si è riaffacciato su podio, in terza posizione, “Spider-Man: No Way Home” della Sony con 7.650.000 dollari, una media di 2.977 dollari per schermo in 2.956 sale. Il totale americano del film ammonta a 770.590.686 dollari. Lunedì scorso, ha superato “Avatar” del 2009 nella classifica dei record di Hollywood, diventando il terzo film di maggior incasso di tutti i tempi al box office nazionale. A livello internazionale, “No Way Home” ha accumulato 1.06 miliardi di dollari finora, portando il suo totale mondiale a 1.83 miliardi di dollari.

Ecco la classifica completa

1 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 1

week-end: $ 44.155.000 (Totale: $ 44.155.000 )

Schermi: 4.275

Distribuzione: 20th Century Fox

2 – Dog

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 1

week-end: $ 15.135.000 (Totale: $ 15.135.000)

Schermi: 3.677

Distribuzione: 20th Century Fox

3 – Spider- No: Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 10

week-end: $ 7.650.000 (Totale: $ 770.590.686)

Schermi: 2.956

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

4 – Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 2

week end: $ 6.253.000 (Totale: $ 24.980.032)

Schermi: 3.280

Distribuzione: 20th Century Studios

5 – Jackass Forever

Regia: Jeff Tremaine

Settimane: 3

week end: $ 5.230.000 (Totale: $ 46.773.627)

Schermi: 3.071

Distribuzione: Paramount

6 – Marry Me

Regia: Kat Coiro

Settimane: 2

week-end: $ 3.680.000 (Totale: $ 16.802.665)

Schermi:

Distribuzione: Universal Pictures

7 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 9

week-end: $ 2.840.000 (Totale: $ 147.358.985)

Schermi:

Distribuzione: Universasl Pictures

8 – Scream

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Settimane: 5

week-end: $ 1.955.000 ($ 77.010.539)

Schermi:

Distribuzione: Paramount Pictures

9 – Blacklight

Regia: Mark Williams

Settimane: 2

week-end: $ 1.770.000 ($ 7.071.030)

Schermi:

Distribuzione: Briarcliff Entertainment e Open Road

10 – The Cursed

Regia: Yong-wan Kim

Settimane: 1

week-end: $ 1.721.708 (Totale: $ 1.721.708)

Schermi:

Distribuzione:

Roberta Rosella

21/02/2022