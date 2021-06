Box Office USA: “The Conjuring 3” in vetta alla classifica

(Box Office USA: weekend 4 – 6 giugno 2021) I’horror “The Conjuring” toglie il primato al film “A Quiet Place”, mentre al terzo scende “Crudelia”

“The Conjuring 3” si prende il primo posto negli USA

Debutto vincente al box office Usa per “The Conjuring – Per ordine del diavolo”. Il franchise horror diretto da James Wan si prende il primo posto con un incasso di 24.010.000 dollari riempiendo 3.102 sale cinematografiche. Al secondo posto invece “A Quiet Place Part II” che guadagna nel suo secondo weekend 19.500.000 dollari.

Il terzo posto del podio è occupato da Emma Stone con “Cruella” che porta a casa un incasso pari a 11.243.000 dollari con una media negativa rispetto alla settimana scorsa del 47.7%. Al quarto posto troviamo “Spirit – Il ribelle”, film d’animazione diretto da Elaine Bogan. Il Sequel di “Spirit: Cavallo Selvaggio” al debutto in 3.211 sale, incassa nel fine settimana 6.200.000 dollari.

Un altro film di animazione occupa un posto nella parte alta della classifica. “Raya and the Last Dragon” dopo quattordici settimane si prende il quinto posto incassando 1.306.000 dollari.

Box Office USA: la parte bassa della classifica

Al sesto posto troviamo “Wrath of Man”. Il thriller di Guy Ritchie con Jason Statham incassa 1.275.000 dollari questo fine settimana. Lo segue “Spiral” al settimo posto. La saga di Saw cade dai piani alti della classifica guadagnando 890.000 dollari con una media negativa del 59.8%.

I due titani del film “Godzilla Vs Kong” sono ancora presenti nel box office e occupano l’ottava posizione con un guadagno pari a 463.000 dollari. Al nono posto troviamo l’anime giapponese “Demon Slayer”. Anche questo film da tempo nelle sale americane, riesce ancora ad essere presente nella classifica incassando nel weekend 400.000 dollari.

Chiude al decimo posto il film “Dream Horse” che dopo tre settimane di proiezione in 648 sale cinematografiche guadagna 230.000 dollari.

Francesca Reale

07/06/2021