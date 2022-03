Box office USA: “The Batman” non delude

(Box office USA: incassi 4 – 6 marzo 2022) Grande vittoria al box office USA per “The Batman” che ha conquistato il primo posto. Perdono una posizione ciascuno “Uncharted” e “Dog”.

Box office USA: “The Batman”, debutto da 128.5 dollari

Stupefacente incasso per “The Batman” che ha guadagnato nel week end 128.500.000 dollari. Nonostante la durata di tre ore, la pellicola proiettata in 4.177 sale ha realizzato 29.092 dollari per schermo ed è la seconda miglior apertura dai tempi della pandemia, dopo “Spider-Man: No Way Home”.

Non sorprende che il film, che vede anche Paul Dano nei panni dell’Enigmista, Zoe Kravitz nei panni di Catwoman, Colin Farrell nei panni del Pinguino e Andy Serkisnei panni di Alfred, abbia ottenuto buoni risultati anche all’estero, incassando $ 120 milioni in 74 territori stranieri, portando il suo incasso mondiale della prima settimana a $ 248,5 milioni.

Scende al secondo posto “Uncharted” con Tom Holland che al terzo week end ha incassato 11 milioni di dollari in 3.875 sale, con una media di $ 2.838 per schermo, arrivando a un introito totale di 100.276.000 dollari.

Un gradino in meno rispetto alla scorsa classifica anche per “Dog” che, al terzo posto, ha guadagnato 6.034.481 dollari per la cifra complessiva di 40.007.274 dollari.

1 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 1

week-end: $ 128.500.000 (totale: $ 128.500.000)

Schermi: 4177

Distribuzione: Warner Bros.

2 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 3

week-end: $ 11.000.000 (Totale: $ 100.276.000)

Schermi: 3875

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

3 – Dog

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 3

week-end: $ 6.034.481 (totale: $ 40.007.274)

Schermi: 3507

Distribuzione: United Artist Releasing

4 – Spider- No: Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 12

week-end: $ 4.400.000 (totale: $ 786.488.223)

Schermi: 2709

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

5 – Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 4

week end: $ 2.727.000 (totale: $ 37.094.747)

Schermi: 2565

Distribuzione: 20th Century Studios

6 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 11

week-end: $ 1.520.000 (totale: $ 153.568.760)

Schermi: 2026

Distribuzione: Universasl Pictures

7 – Jackass Forever

Regia: Jeff Tremaine

Settimane: 5

week end: $ 1.360.000 (totale: $ 54.452.006)

Schermi: 1981

Distribuzione: Paramount Pictures

8 – Cyrano

Regia: Joe Wright

Settimane: 2

week-end: $ 683.607 (totale: $ 2.575.557)

Schermi: 797

Distribuzione: United Artists Releasing

9 – Scream

Regia: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Settimane: 8

week-end: $ 570.000 (totale: $ 80.225.807)

Schermi: 853

Distribuzione: Paramount Pictures

10 – Gangubai Kathiawadi

Regia: Sanjay Leela Bhansali.

Settimane: 2

week-end $ 560.000 (totale: $ 2.200.000)

Schermi: 280

Distribuzione: Zee Studios

Roberta Rosella

7/03/2022