Box office USA: “The Batman” conserva il podio

(Box office USA: incassi 18 – 20 marzo 2022) Ancora medaglia d’oro per “The Batman” che rimane alla guida del box office USA. Segue la new entry anime ” Jujutsu Kaisen 0: The Movie di FUNimation”, seguito da “Uncharted”, in terza posizione.

Box office USA: “The Batman” ancora capolista

Anche questa classifica vede in testa “The Batman” che aggiunge altri 36.800.000 dollari per arrivare all’introito nazionale totale di ben 300.100.000 dollari. Proiettato in 4.302 sale, il film ha ottenuto una media di $ 8.554 per schermo nel suo terzo week end, registrando un calo del -44,7% rispetto al fine settimana precedente. La pellicola di Matt Reeves con Robert Pattinson a livello internazionale ha guadagnato 298 milioni di dollari, arrivando a un cumulo globale di $ 598,1 milioni.

Al secondo posto troviamo con grande sorpresa l’anime “Jujutsu Kaisen 0: The Movie di FUNimation” che ha aperto con 14.818.000 dollari in Nord America (17.699.000 dollari totali), accumulando una media di 6.343 dollari per schermo in 2.336 sale.

Scende di un gradino ed è terzo con 8.000.000 di dollari “Uncharted”. Il film della Sony nel suo quinto fine settimana ha guadagnato una media di $ 2.162 per schermo in 3.700 sale, arrivando alla cifra totale nazionale di 125.895.000 dollari e a quella mondiale di $ 337.3 milioni.

Ecco la top ten completa

1 – The Batman

Regia: Matt Reeves

Settimane: 3

week-end: $ 36.800.000 (totale: $ 300.100.000)

Schermi: 4.302

Distribuzione: Warner Bros.

2 – Jujutsu Kaisen 0: The Movie di FUNimation

Regia: Seong-Hu Park

Settimane: 1

week-end: $ 14.818.000 (Totale: $ 17.699.000)

Schermi: 2.336

Distribuzione: Crunchyroll

3 – Uncharted

Regia: Ruben Fleischer

Settimane: 5

week-end: $ 8.000.000 (Totale: $ 125.895.000)

Schermi: 3.700

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

4 – X

Regia: Ti West

Settimane: 1

week-end: $ 4.408.000 (totale: $ 4.408.000)

Schermi: 2.865

Distribuzione: A24

5 – Dog

Regia: Channing Tatum, Reid Carolin

Settimane: 5

week-end: $ 4.096.000 (totale: $ 54.228.000)

Schermi: 3.307

Distribuzione: United Artist Releasing

6 – Spider- No: Way Home

Regia: Jon Watts

Settimane: 14

week-end: $ 3.200.000 (totale: $ 797.544.000)

Schermi: 2.585

Distribuzione: Sony Pictures Releasing

7 – Assassinio sul Nilo

Regia: Kenneth Branagh

Settimane: 6

week end: $ 1.700.000 (totale: $ 43.574.000)

Schermi: 2.050

Distribuzione: 20th Century Studios

8 – The Outfit

Regia: Graham Moore

Settimane: 1

week end: $ 1.510.000 (totale: $ 1.510.000)

Schermi: 1.324

Distribuzione: Focus

9 – Sing 2

Regia: Garth Jennings, Christophe Lourdelet

Settimane: 13

week-end: $ 1.480.000 (totale: $ 158.470.000)

Schermi: 1.838

Distribuzione: Universasl Pictures



10- The Kashmir Files

Regia: Vivek Agnihotri

Settimane: 2

week end: $ 1.400.000 (totale: $ 2.400.000)

Schermi: 230

Distribuzione: Zee Studios

Roberta Rosella

21/03/2022